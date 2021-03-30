Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Финны показали очень организованную игру против Украины»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Все ожидали, что мы финнов должны побеждать. Но мы забываем, что это не те финны, которых мы видели раньше и слышали. Финны показали очень организованную игру. Я считаю, что результат незакономерный, но, к сожалению, такой.

По делу было бы, если бы мы выиграли. У финнов было достаточно моментов, чтобы забить нам гол. Это было видно в последние 10 минут, но при том владении мячом и возможностях мы должны были выигрывать матч», - сказал Левченко.