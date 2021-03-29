Он хотел швырнуть повязку в лицо судьи! За Роналду заступилась сестра

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, обрушилась на критиков форварда сборной Португалии:

«Криштиану проявил невероятное хладнокровие. Я уверена, после того, что арбитры сделали с Португалией, он хотел швырнуть повязку в лицо судьи. Нас всех обокрали. Все испытывали отвращение к произошедшему, но на телевидении нашлись эксперты, посмевшие критиковать Криштиану за его поступок. Поразительно!»

Напомним, большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Когда рефери ошибочно не засчитал гол, возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.