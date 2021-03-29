Он хотел швырнуть повязку в лицо судьи! За Роналду заступилась сестра

В матче квалификации ЧМ-2022 не был засчитан чистый гол Криштиану

  • 29.03.2021 22:32
  • 993 просмотра
  • 2 комментария
Он хотел швырнуть повязку в лицо судьи! За Роналду заступилась сестра
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, обрушилась на критиков форварда сборной Португалии:

«Криштиану проявил невероятное хладнокровие. Я уверена, после того, что арбитры сделали с Португалией, он хотел швырнуть повязку в лицо судьи. Нас всех обокрали. Все испытывали отвращение к произошедшему, но на телевидении нашлись эксперты, посмевшие критиковать Криштиану за его поступок. Поразительно!»

Напомним, большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Когда рефери ошибочно не засчитал гол, возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.03.2021 22:57
    0
    Марадона в финале не по правилам забивал. А у вас еще ничего не потеряно. Ошибки были всегда и ВАР не панацея как мы видим. Я это (ошибки) не оправдываю, но хватит уже о своем голе!
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 29.03.2021 22:56
    0
    Потрібно вде давно вводити правило, що суддю можна пиз..дити!!! для початку хоча б капітанам, а потім і вболівальникам
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.03.2021 22:57
    0
    Марадона в финале не по правилам забивал. А у вас еще ничего не потеряно. Ошибки были всегда и ВАР не панацея как мы видим. Я это (ошибки) не оправдываю, но хватит уже о своем голе!
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 29.03.2021 22:56
    0
    Потрібно вде давно вводити правило, що суддю можна пиз..дити!!! для початку хоча б капітанам, а потім і вболівальникам
    Ссылка
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