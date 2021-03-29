Кого не хватило в матче с Финляндией? Эксперт назвал фамилии

Цыганык посетовал на отсутствие Ярмоленко и Цыганкова, не в форме Коноплянка

  • 29.03.2021 22:59
  • 2858 просмотров
  • 6 комментариев
Кого не хватило в матче с Финляндией? Эксперт назвал фамилии
© УАФ. Цыганков и Коноплянка

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал, каких игроков не хватило сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2022 с Финляндией (1:1):

«Почему команда сыграла в 3 центральных защитника, плюс Соболь и Караваев, которые так же были нагружены оборонительными функциями? Ответ достаточно прост. Сейчас в сборной Украины ярких вингеров просто нет! Отсутствуют Ярмоленко и Цыганков (из-за травм), Коноплянка не в форме. В такой ситуации надо исходить из тех футболистов, которые у тебя есть, и именно с ними готовиться к матчу.

При игре в 4 защитника должны работать вингеры, а не латерали, левоногий – справа, правоногий – слева, для того, чтобы смещаться в центр и освобождать место для крайних защитников, если они бегут в атаку. Это бесспорно, другое построение игры. Но Цыганков и Ярмоленко травмированы, а Коноплянка не в форме. Сейчас сложно найти тех, кто мог бы качественно сыграть на этих позициях.

Действия нашего тренерского штаба зависят от того, какие футболисты, какой квалификации и мастерства на данном этапе у него в наличии. Кроме того, футболисты, имеющие постоянную игровую практику, находятся в игровом тонусе, и надо это постоянно принимать во внимание. Выбор игры в три центральных защитника с двумя латералями был обусловлен исключительно тем, что сейчас двух вингеров нет.

Был бы хотя бы Цыганков или Ярмоленко здоровый, или в форме Коноплянка, я уверен, что они были бы на футбольном поле, и эта нестандартность действий на фланге позволила бы проще вскрывать оборону сборной Финляндии. Отсутствие этих футболистов вызывает очень и очень большие проблемы для сборной Украины. У нас есть определенная когорта высококвалифицированных футболистов, которые могут решать хорошие задачи. Им на замену, как показала практика, выходят футболисты немного слабее. Не зря они не имеют постоянной игровой практики в национальной сборной».

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 30.03.2021 00:06
    0
    Mikolaynen, 29.03.2021 23:32
    DA,DA Miko- Mikolaynenyn bravo bravo
    Ха-ха-ха-ха 👍
    Ссылка
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 29.03.2021 23:32
    -2
    smart_Forever_, 29.03.2021 23:17
    Шева всегда исходит из того что есть. И проблема не в том, что кого-то не хватало, а проблема в глупой, детской ошибке игрока претендующего на место в ТОП -клубах Европы.. Хотя теперь и коню понятно, что таким место ТОЛЬКО в 100личной помойке
    DA,DA Miko- Mikolaynenyn bravo bravo
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.03.2021 23:20
    +2
    Та понятно кого. Ван Дайка, де Брюйне, Месси и Мбаппе... И все было норм
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.03.2021 23:17
    0
    Не кого, а чего
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 29.03.2021 23:17
    -7
    Шева всегда исходит из того что есть. И проблема не в том, что кого-то не хватало, а проблема в глупой, детской ошибке игрока претендующего на место в ТОП -клубах Европы.. Хотя теперь и коню понятно, что таким место ТОЛЬКО в 100личной помойке
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 23:14
    +1
    А куда подевался еще один мегаэксперт неадекват Грозный?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.03.2021 23:20
    +2
    Та понятно кого. Ван Дайка, де Брюйне, Месси и Мбаппе... И все было норм
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 23:14
    +1
    А куда подевался еще один мегаэксперт неадекват Грозный?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 30.03.2021 00:06
    0
    Mikolaynen, 29.03.2021 23:32
    DA,DA Miko- Mikolaynenyn bravo bravo
    Ха-ха-ха-ха 👍
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.03.2021 23:17
    0
    Не кого, а чего
    Ссылка
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