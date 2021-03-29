Кого не хватило в матче с Финляндией? Эксперт назвал фамилии

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал, каких игроков не хватило сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2022 с Финляндией (1:1):

«Почему команда сыграла в 3 центральных защитника, плюс Соболь и Караваев, которые так же были нагружены оборонительными функциями? Ответ достаточно прост. Сейчас в сборной Украины ярких вингеров просто нет! Отсутствуют Ярмоленко и Цыганков (из-за травм), Коноплянка не в форме. В такой ситуации надо исходить из тех футболистов, которые у тебя есть, и именно с ними готовиться к матчу.

При игре в 4 защитника должны работать вингеры, а не латерали, левоногий – справа, правоногий – слева, для того, чтобы смещаться в центр и освобождать место для крайних защитников, если они бегут в атаку. Это бесспорно, другое построение игры. Но Цыганков и Ярмоленко травмированы, а Коноплянка не в форме. Сейчас сложно найти тех, кто мог бы качественно сыграть на этих позициях.

Действия нашего тренерского штаба зависят от того, какие футболисты, какой квалификации и мастерства на данном этапе у него в наличии. Кроме того, футболисты, имеющие постоянную игровую практику, находятся в игровом тонусе, и надо это постоянно принимать во внимание. Выбор игры в три центральных защитника с двумя латералями был обусловлен исключительно тем, что сейчас двух вингеров нет.

Был бы хотя бы Цыганков или Ярмоленко здоровый, или в форме Коноплянка, я уверен, что они были бы на футбольном поле, и эта нестандартность действий на фланге позволила бы проще вскрывать оборону сборной Финляндии. Отсутствие этих футболистов вызывает очень и очень большие проблемы для сборной Украины. У нас есть определенная когорта высококвалифицированных футболистов, которые могут решать хорошие задачи. Им на замену, как показала практика, выходят футболисты немного слабее. Не зря они не имеют постоянной игровой практики в национальной сборной».