Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере положили глаз на Италию»

Еще одно подтверждение того, что «горняки» ищут потенциального преемника для Каштру на Апеннинах

  • 29.03.2021 21:28
  • 409 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере положили глаз на Италию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию об интересе «Шахтера» к сотрудничеству с нынешним главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

«Отвечу немного завуалировано, потому что не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но знаю, что на Италию глаз положили в «Шахтере». Кто это будет? А, возможно, Каштру сейчас выигрывает чемпионат, и останется... Возможно, Дарио Срна возглавит команду. Сейчас трудно что-то сказать, но держат в голове в «Шахтере» Апеннинский полуостров», - сказал Цыганык.

А если без Каштру? Пять тренерских вариантов для Шахтера

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 29.03.2021 21:30
    +2
    А Италия положила на Шахтёр!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.03.2021 21:30
    +2
    А Италия положила на Шахтёр!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности