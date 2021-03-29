Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере положили глаз на Италию»

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию об интересе «Шахтера» к сотрудничеству с нынешним главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

«Отвечу немного завуалировано, потому что не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но знаю, что на Италию глаз положили в «Шахтере». Кто это будет? А, возможно, Каштру сейчас выигрывает чемпионат, и останется... Возможно, Дарио Срна возглавит команду. Сейчас трудно что-то сказать, но держат в голове в «Шахтере» Апеннинский полуостров», - сказал Цыганык.

А если без Каштру? Пять тренерских вариантов для Шахтера