Николай МАТВИЕНКО: «Вместе и до конца»

24-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал домашнюю ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Вместе и до конца», — написал Николай, комментируя фото с матча.
Матвиенко вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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Кстати оленей типо тебя там вообще незаметно было , даже с фейков
Хотя ты наверное не пишешь там , где тебе несчастные тр копейки не платят
Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
Или они уже не авторитетный портал ?
——
Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
Или они уже не авторитетный портал ?
——
Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
Или они уже не авторитетный портал ?
——
Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
Или они уже не авторитетный портал ?
——
Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
Кстати оленей типо тебя там вообще незаметно было , даже с фейков
Хотя ты наверное не пишешь там , где тебе несчастные тр копейки не платят
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