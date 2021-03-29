Николай МАТВИЕНКО: «Вместе и до конца»

Игрок сборной Украины подвел итоги ничьей с Финляндией (1:1)

  • 29.03.2021 20:21
  • 1585 просмотров
  • 10 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Вместе и до конца»
© УАФ. Николай Матвиенко

24-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал домашнюю ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Вместе и до конца», — написал Николай, комментируя фото с матча.

Матвиенко вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 21:01
    +2
    MaKs7777, 29.03.2021 20:51
    Ты муфлоненко поддержал в инсте,сердечки уже отправил ему ,а пидр.фаани
    Не только я, а ещё 90% болельщиков .
    Кстати оленей типо тебя там вообще незаметно было , даже с фейков
    Хотя ты наверное не пишешь там , где тебе несчастные тр копейки не платят
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 29.03.2021 21:01
    -2
    DA,DA Miko- Mikolaynenyn bravo bravo
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 29.03.2021 20:57
    -2
    MaKs7777, 29.03.2021 20:50
    Ты что дурак Голубец,,,Лучший вчера муфлолоненко был ,хавай теперь это жри п..дрФани
    DA,DA Mikolaynenyn ly4hiu, vsy Finlandiy govorit spasibo Mikolayneny
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:53
    -5
    JekFunny, 29.03.2021 20:51
    Лучший был Караваев
    Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
    муфлоненко был ллучший вся Украина это знает ,ты ему цветочки уже отправил п..дрФани ,он же Лев Матча стал этот муфлоненко
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:51
    -4
    JekFunny, 29.03.2021 20:42
    Вчера лучший после Забарного и Караваева , если про игроков защиты .
    Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
    Или они уже не авторитетный портал ?
    ——
    Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
    Ты муфлоненко поддержал в инсте,сердечки уже отправил ему ,а пидр.фаани
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:51
    +3
    MaKs7777, 29.03.2021 20:50
    Ты что дурак Голубец,,,Лучший вчера муфлолоненко был ,хавай теперь это жри п..дрФани
    Лучший был Караваев
    Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:50
    -4
    JekFunny, 29.03.2021 20:42
    Вчера лучший после Забарного и Караваева , если про игроков защиты .
    Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
    Или они уже не авторитетный портал ?
    ——
    Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
    Ты что дурак Голубец,,,Лучший вчера муфлолоненко был ,хавай теперь это жри п..дрФани
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:42
    +5
    MaKs7777, 29.03.2021 20:36
    Лучший !!!ещё Стёпы не Хватает сборной очень
    Вчера лучший после Забарного и Караваева , если про игроков защиты .
    Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
    Или они уже не авторитетный портал ?
    ——
    Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 29.03.2021 20:38
    -2
    MaKs7777, 29.03.2021 20:36
    Лучший !!!ещё Стёпы не Хватает сборной очень
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:36
    -6
    Лучший !!!ещё Стёпы не Хватает сборной очень
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:42
    +5
    MaKs7777, 29.03.2021 20:36
    Лучший !!!ещё Стёпы не Хватает сборной очень
    Вчера лучший после Забарного и Караваева , если про игроков защиты .
    Это кстати Whooscored написал, с которым ты носился , после матча с Францией
    Или они уже не авторитетный портал ?
    ——
    Давай кудахни какую-то крест нечитаемо и слейся позорно , клоун
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:51
    +3
    MaKs7777, 29.03.2021 20:50
    Ты что дурак Голубец,,,Лучший вчера муфлолоненко был ,хавай теперь это жри п..дрФани
    Лучший был Караваев
    Немытая или тебе уже не авторитет Whooscored ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 21:01
    +2
    MaKs7777, 29.03.2021 20:51
    Ты муфлоненко поддержал в инсте,сердечки уже отправил ему ,а пидр.фаани
    Не только я, а ещё 90% болельщиков .
    Кстати оленей типо тебя там вообще незаметно было , даже с фейков
    Хотя ты наверное не пишешь там , где тебе несчастные тр копейки не платят
    Ссылка
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