Жуниор МОРАЕС: «Я рад забить свой первый гол за сборную Украины»

Нападающий отличился забитым мячом в поединке с Финляндией (1:1)

  • 29.03.2021 19:53
  • 235 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Я рад забить свой первый гол за сборную Украины»
© УАФ. Жуниор Мораес

33-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о своем дебютном голе за украинскую национальную команду.

Мораес отличился в поединке отбора против Финляндии, на 80-й минуте открыв счет в матче. Встреча завершилась ничьей 1:1.

«Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и непоколебимо смотрим на наши цели!! Спасибо Богу за все!!», — написал Мораес после матча.

Жуниор вышел на замену вместо Романа Яремчука на 67-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.03.2021 20:00
    -1
    А где стандартные: "Я бы радовался что забил гол если бы команда выиграла...", "Если бы мне предложили забитый гол или победа команды я бы выбрал второе..."?
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    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 19:58
    -4
    Респект тебе молодец ты Мораес ,а кто на тебя вякает с дряснявого дыннамо недофаны,пусть идут двум додикам которые подвели сборную подзабарному и муфлоненко в ж... опу их целуют
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    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 19:57
    -1
    Мощно выступает наш б мбардир
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