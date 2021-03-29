Жуниор МОРАЕС: «Я рад забить свой первый гол за сборную Украины»

33-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о своем дебютном голе за украинскую национальную команду.

Мораес отличился в поединке отбора против Финляндии, на 80-й минуте открыв счет в матче. Встреча завершилась ничьей 1:1.

«Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и непоколебимо смотрим на наши цели!! Спасибо Богу за все!!», — написал Мораес после матча.

Жуниор вышел на замену вместо Романа Яремчука на 67-й минуте встречи.