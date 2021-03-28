ВИДЕО. Четкая комбинация. Мораес забил гол в ворота Финляндии

Команда Андрея Шевченко повела в счете в Киеве на 80-й минуте

  • 28.03.2021 23:30
  • 1533 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Четкая комбинация. Мораес забил гол в ворота Финляндии
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.

Команда Андрея Шевченко повела в счете в Киеве на 80-й минуте. Мораес забил гол в ворота Финляндии.

ГОЛ! 1:0. Жуниор Мораес, 80 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 28.03.2021 23:56
    -1
    Смысл от гола если штрих на контору сыграл
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 28.03.2021 23:43
    +1
    Толк з гола, якщо дирка днамівська все спортила
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 28.03.2021 23:43
    +1
    Толк з гола, якщо дирка днамівська все спортила
    Ссылка
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