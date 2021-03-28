ВИДЕО. Четкая комбинация. Мораес забил гол в ворота Финляндии

28 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.
Команда Андрея Шевченко повела в счете в Киеве на 80-й минуте. Мораес забил гол в ворота Финляндии.
ГОЛ! 1:0. Жуниор Мораес, 80 мин.
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Источник — Sport.ua
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