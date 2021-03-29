Данни МАККЕЛИ: «Приношу извинения сборной Португалии за незасчитанный гол»

Голландский арбитр Данни Макелли оказался в центре скандала после того, как не засчитал чистый гол Криштиану Роналду в матче с Сербией (ничья 2:2).

Рефери публично извинился перед португальцами за ошибку:

«В соответствии с политикой ФИФА, единственное, что я могу сказать, – это то, что за произошедшее я приношу извинения тренеру сборной, господину Фернанду Сантушу, и сборной Португалии.

Судьи как команда всегда упорно работают, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем в новости по такому поводу, это совершенно нас не радует».

Ранее Роналду также заявил, что Маккели извинился перед ним.