Данни МАККЕЛИ: «Приношу извинения сборной Португалии за незасчитанный гол»

Голландский арбитр оказался в центре скандала

  • 29.03.2021 18:36
  • 1079 просмотров
  • 4 комментария
Данни МАККЕЛИ: «Приношу извинения сборной Португалии за незасчитанный гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голландский арбитр Данни Макелли оказался в центре скандала после того, как не засчитал чистый гол Криштиану Роналду в матче с Сербией (ничья 2:2).

Рефери публично извинился перед португальцами за ошибку:

«В соответствии с политикой ФИФА, единственное, что я могу сказать, – это то, что за произошедшее я приношу извинения тренеру сборной, господину Фернанду Сантушу, и сборной Португалии.

Судьи как команда всегда упорно работают, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем в новости по такому поводу, это совершенно нас не радует».

Ранее Роналду также заявил, что Маккели извинился перед ним.

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Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.03.2021 19:46
    0
    Дуже хотілось би в оригіналі прочитати це вибачення, щось мені не сильно віриться в таку заяву арбітра, знаю, що арбітрам заборонено давати коментарі по моментам, які відбулися в грі при їх суддівстві.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 29.03.2021 19:31
    0
    Уже который день извинения приносит.
    Сколько можно? Надоело.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.03.2021 19:24
    0
    Кашшаи перед нами, помнится не извинялся! Выборочная политика у этой ФИФА...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 29.03.2021 18:59
    0
    И куда их пришить?Извинения...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.03.2021 19:46
    0
    Дуже хотілось би в оригіналі прочитати це вибачення, щось мені не сильно віриться в таку заяву арбітра, знаю, що арбітрам заборонено давати коментарі по моментам, які відбулися в грі при їх суддівстві.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 29.03.2021 19:31
    0
    Уже который день извинения приносит.
    Сколько можно? Надоело.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.03.2021 19:24
    0
    Кашшаи перед нами, помнится не извинялся! Выборочная политика у этой ФИФА...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 29.03.2021 18:59
    0
    И куда их пришить?Извинения...
    Ссылка
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