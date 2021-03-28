Арбитр извинился перед Роналду за незасчитанный гол

Но очки сборной это не вернет

  • 28.03.2021 08:59
  • 8228 просмотров
  • 7 комментариев
Арбитр извинился перед Роналду за незасчитанный гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2) случился скандал. Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Судьи этого не заметили и даже вручили капитану желтую карточку.

После матча судья Данни Маккели (Нидерланды) признал ошибку. Об этом заявил сам Криштиану Роналду.

«Судья извинился, и я очень его уважаю за это. Но недопустимо, чтобы в таком соревновании не использовались VAR. Мяч находился на полметра внутри ворот. Это было очень ясно.  Судья извинился передо мной, но это не решит проблему. Арбитры делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR».

 

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Источник — Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 10:16
    0
    Джерело наш любимый сайт
    М'яч знаходився на ***півметра*** всередині воріт. А вот это уровень редактора от себя
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.03.2021 09:46
    +1
    а перед олимпиком мафия извинилась
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2021 09:39
    +4
    Раз судья налажал-пусть платит штраф 100000 евро,так как ошибка большая,а то судьи хорошо устроились,безобразно работают,и только извинениями отделываются,спортсмены когда лажают,на деньги попадают,так и с судьями нужно поступать в профессиональном спорте
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.03.2021 09:35
    0
    solart1964, 28.03.2021 09:29
    А арбитр за воротами зачем?
    какой арбитр за воротами?Это вы о чем или о ком?
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 28.03.2021 09:29
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 09:12
    А боковой куда смотрел?
    А арбитр за воротами зачем?
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 28.03.2021 09:28
    +2
    За гол перед украинцами извинился, за не гол перед лузитанами извинился.
    Тенденция однако.
    Только от этих извинений ни холодно, ни жарко.
    Ничего не поменялось от этих извинений.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.03.2021 09:12
    +1
    А боковой куда смотрел?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2021 09:39
    +4
    Раз судья налажал-пусть платит штраф 100000 евро,так как ошибка большая,а то судьи хорошо устроились,безобразно работают,и только извинениями отделываются,спортсмены когда лажают,на деньги попадают,так и с судьями нужно поступать в профессиональном спорте
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 28.03.2021 09:28
    +2
    За гол перед украинцами извинился, за не гол перед лузитанами извинился.
    Тенденция однако.
    Только от этих извинений ни холодно, ни жарко.
    Ничего не поменялось от этих извинений.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.03.2021 09:46
    +1
    а перед олимпиком мафия извинилась
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.03.2021 09:12
    +1
    А боковой куда смотрел?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 10:16
    0
    Джерело наш любимый сайт
    М'яч знаходився на ***півметра*** всередині воріт. А вот это уровень редактора от себя
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.03.2021 09:35
    0
    solart1964, 28.03.2021 09:29
    А арбитр за воротами зачем?
    какой арбитр за воротами?Это вы о чем или о ком?
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 28.03.2021 09:29
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 09:12
    А боковой куда смотрел?
    А арбитр за воротами зачем?
    Ссылка
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