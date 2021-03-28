Арбитр извинился перед Роналду за незасчитанный гол

В матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2) случился скандал. Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Судьи этого не заметили и даже вручили капитану желтую карточку.

После матча судья Данни Маккели (Нидерланды) признал ошибку. Об этом заявил сам Криштиану Роналду.

«Судья извинился, и я очень его уважаю за это. Но недопустимо, чтобы в таком соревновании не использовались VAR. Мяч находился на полметра внутри ворот. Это было очень ясно. Судья извинился передо мной, но это не решит проблему. Арбитры делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR».