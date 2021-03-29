Сборная Казахстана отрицает вспышку коронавируса в тренерском штабе

Глава пресс-службы Федерации футбола Казахстана Ермухамед Маулен опроверг информацию о вспышке коронавируса в тренерском штабе команды:
«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», - сообщил Маулен.
Напомним, в среду, 31 марта Казахстан в третьем туре отбора на ЧМ-2022 в Киеве сыграет с Украиной.
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