Матч с казахами под угрозой? В стане соперника украинцев вспышка ковида

Несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.



Отметим, что сборная Казахстана – следующий соперник Украины в отборе ЧМ-2022.



«Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте.



Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев - неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», – сообщил журналист в своем телеграм-канале.



Матч Украина – Казахстан состоится в Киеве 31 марта, начало в 21:45.