Матч с казахами под угрозой? В стане соперника украинцев вспышка ковида

Несколько человек из штаба команды заразились коронавирусом

  • 29.03.2021 13:23
  • 2769 просмотров
  • 9 комментариев
Матч с казахами под угрозой? В стане соперника украинцев вспышка ковида
© vesti.kz

Несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу заразились коронавирусом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.
 
Отметим, что сборная Казахстана – следующий соперник Украины в отборе ЧМ-2022.
 
«Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте.
 
Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев - неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», – сообщил журналист в своем телеграм-канале.
 
Матч Украина – Казахстан состоится в Киеве 31 марта, начало в 21:45.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.03.2021 13:51
    +2
    stopor2016, 29.03.2021 13:29
    Срочно врача из Швейцарии в Киев !!!
    Это звездный час Ляшка (тот который Виктор - глав сан врач)...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.03.2021 13:41
    +1
    Як тільки почались ігри збірної, зразу почались ковідні історії.... хоча казахи ж нікуди не їздили. Де вони могли заразитись? До матчу з Францією все ж було добре.
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 13:39
    +4
    Тоді, за логікою, вони мають зібрати інший склад, від U-16 до U23, або щось подібне (час є).
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 13:37
    +1
    Нужно влепить казахам технарь
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.03.2021 13:34
    +1
    Нехай другий склад везуть ,хоч третій
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 13:31
    0
    Юрий Карпенко, 29.03.2021 13:29
    Мы такие ущербные что даже у них можем не выиграть
    Та я мав на увазі технарь для Казахів
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.03.2021 13:29
    +5
    Срочно врача из Швейцарии в Киев !!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.03.2021 13:29
    0
    APL, 29.03.2021 13:27
    О, може тут виграємо Тепер можна хоч 7 захисників ставити
    Мы такие ущербные что даже у них можем не выиграть
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 13:27
    +4
    О, може тут виграємо Тепер можна хоч 7 захисників ставити
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.03.2021 13:29
    +5
    Срочно врача из Швейцарии в Киев !!!
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 13:39
    +4
    Тоді, за логікою, вони мають зібрати інший склад, від U-16 до U23, або щось подібне (час є).
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 13:27
    +4
    О, може тут виграємо Тепер можна хоч 7 захисників ставити
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.03.2021 13:51
    +2
    stopor2016, 29.03.2021 13:29
    Срочно врача из Швейцарии в Киев !!!
    Это звездный час Ляшка (тот который Виктор - глав сан врач)...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.03.2021 13:41
    +1
    Як тільки почались ігри збірної, зразу почались ковідні історії.... хоча казахи ж нікуди не їздили. Де вони могли заразитись? До матчу з Францією все ж було добре.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 13:37
    +1
    Нужно влепить казахам технарь
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.03.2021 13:34
    +1
    Нехай другий склад везуть ,хоч третій
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 13:31
    0
    Юрий Карпенко, 29.03.2021 13:29
    Мы такие ущербные что даже у них можем не выиграть
    Та я мав на увазі технарь для Казахів
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.03.2021 13:29
    0
    APL, 29.03.2021 13:27
    О, може тут виграємо Тепер можна хоч 7 захисників ставити
    Мы такие ущербные что даже у них можем не выиграть
    Ссылка
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