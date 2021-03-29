InStat: Малиновский – лучший игрок сборной Украины в матче с Финляндией

Самым полезным игроков сборной Украины в домашнем поединке с командой Финляндии (1:1) по оценкам InStat стал полузащитник Руслан Малиновский.



Рейтинг эффективности игры 27-летнего хавбека, InStat Index, составил 318 баллов. Полузащитник «сине-желтых» принял активное участие в забитом мяче, нанес пять ударов по воротам, 25 раз вступал в единоборства, а также совершил семь удачных обводок.



В тройку лучших игроков матча вошли Евгений Макаренко (293) и Илья Забарный (290). Самую высокую оценку у гостей получили Теему Пукки и Паулюс Араюри – по 281 баллу.

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