InStat: Малиновский – лучший игрок сборной Украины в матче с Финляндией

В тройку лучших игроков матча вошли Евгений Макаренко и Илья Забарный

  • 29.03.2021 12:38
  • 1032 просмотра
  • 6 комментариев
InStat: Малиновский – лучший игрок сборной Украины в матче с Финляндией
© УАФ. Руслан Малиновский

Самым полезным игроков сборной Украины в домашнем поединке с командой Финляндии (1:1) по оценкам InStat стал полузащитник Руслан Малиновский.
 
Рейтинг эффективности игры 27-летнего хавбека, InStat Index, составил 318 баллов. Полузащитник «сине-желтых» принял активное участие в забитом мяче, нанес пять ударов по воротам, 25 раз вступал в единоборства, а также совершил семь удачных обводок.  
 
В тройку лучших игроков матча вошли Евгений Макаренко (293) и Илья Забарный (290). Самую высокую оценку у гостей получили Теему Пукки и Паулюс Араюри – по 281 баллу.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.03.2021 13:11
    +1
    Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    а караваев?
    Инстат дает оценку исходя из количества технических действий игрока. Это статистика. При ударе в девятку и при ударе в вратаря игрок получает одинаковый бал как за удар в створ ворот.
    Вускоред выставляет оценку исходя из действия и КАЧЕСТВА этого действия.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 29.03.2021 13:04
    0
    JekFunny, 29.03.2021 12:55
    А Караваев лучший по данным Whooscored
    Забарный и еще и динамовец в тройке лучших. А кто там про Караваев на нем пас голевой и тот рейтинг ТТД, учитывая брак а этот эффективности например количество отборов..
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 12:55
    +2
    Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    а караваев?
    А Караваев лучший по данным Whooscored
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 29.03.2021 12:52
    -2
    Капец
    А ГДЕ ЕГО ГОЛЫ?????
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    +1
    а караваев?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 12:41
    +1
    Малина был бы настоящим капитаном! Чем думал Шева, когда назначал просто класного парня!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 12:55
    +2
    Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    а караваев?
    А Караваев лучший по данным Whooscored
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.03.2021 13:11
    +1
    Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    а караваев?
    Инстат дает оценку исходя из количества технических действий игрока. Это статистика. При ударе в девятку и при ударе в вратаря игрок получает одинаковый бал как за удар в створ ворот.
    Вускоред выставляет оценку исходя из действия и КАЧЕСТВА этого действия.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.03.2021 12:52
    +1
    а караваев?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 12:41
    +1
    Малина был бы настоящим капитаном! Чем думал Шева, когда назначал просто класного парня!
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 29.03.2021 13:04
    0
    JekFunny, 29.03.2021 12:55
    А Караваев лучший по данным Whooscored
    Забарный и еще и динамовец в тройке лучших. А кто там про Караваев на нем пас голевой и тот рейтинг ТТД, учитывая брак а этот эффективности например количество отборов..
    Ссылка
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