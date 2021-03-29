WhoScored: Караваев – лучший игрок матча с Финляндией

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).



Лучшим в составе обеих команда стал украинец Александр Караваев, получивший оценку 7.66 балла. Также больше семи у еще троих украинцев (Малиновский, Макаренко и Мораес), и у двоих финнов (Шюллер и Пукки).



Худшим игроком матча назван Виталий Миколенко (4.48), который был удален с поля за фол в собственной штрафной площади, после которого сборная Финляндии сравняла счет с пенальти.