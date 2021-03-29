WhoScored: Караваев – лучший игрок матча с Финляндией

Александр набрал неплохую форму

  • 29.03.2021 09:32
  • 3934 просмотра
  • 2 комментария
WhoScored: Караваев – лучший игрок матча с Финляндией
© УАФ. Виталий Миколенко и Александр Караваев

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).
 
Лучшим в составе обеих команда стал украинец Александр Караваев, получивший оценку 7.66 балла. Также больше семи у еще троих украинцев (Малиновский, Макаренко и Мораес), и у двоих финнов (Шюллер и Пукки).
 
Худшим игроком матча назван Виталий Миколенко (4.48), который был удален с поля за фол в собственной штрафной площади, после которого сборная Финляндии сравняла счет с пенальти. 

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Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.03.2021 10:30
    -3
    блять ну какой караваев??? его с францией тоже лучшим назвали... Как что его родители определяют лучшего? Зинченко и малиновский так себе, а караваев вытянул нас?
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 29.03.2021 10:28
    0
    Шахтёр-3, Севастополь и Заря это школа мужества.)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 29.03.2021 10:28
    0
    Шахтёр-3, Севастополь и Заря это школа мужества.)
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