Иван ГЕЦКО: «Финны быстро доказали, что украинцам еще учиться и учиться»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Если откровенно, меня неприятно удивили высказывания некоторых экспертов после стартового поединка Франция – Украина, когда посчастливилось не проиграть, что наша сборная должна занимать первое место в своей подгруппе. Одно дело стоять стеной у своих ворот и уповать на удачу у чужих, и совсем другое – мастерством доказывать свое превосходство над очередным визави, который приехал в Киев, в первую очередь, не проиграть. Вот этого мастерства и не оказалось. Поэтому, опережая события, как бы вообще зацепиться за второе место.

Кстати, меня удивило, что Андрей Шевченко снова, как и в Париже взял на вооружение тактическую схему с пятью защитниками. С Францией все было понятно – с чемпионами мира важно было позаботиться о надежном тыле, особенно после 1:7 в недавнем спарринге. Но ведь во вчерашнем поединке нашим нужно было думать об атакующих действиях. Как раз конструктивизма, гибкости в действиях многочисленной обороны я не заметил. Более того, когда возникали свободные зоны на нашей половине поля, то не было уверенности, что не пропустим.

Также меня поразило, что в стартовом составе отсутствовал Николай Шапаренко. Если принять во внимание, что выбыли из строя Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, с их умением сыграть нестандартно, то присутствие на поле Шапаренко в такой ситуации было обязательным, учитывая его креативность, минимальное количество потерь. И вчера Николая, действительно, очень не хватало.

Конечно, обидно, что, открыв счет в конце матча, наши ребята не удержали победу, однако ради справедливости нужно признать, что финны на ничью наиграли. Досадно только, что гости ушли от поражения после грубой ошибки Виталия Миколенко. Даже не верится, что на таком уровне можно действовать так безрассудно.

К сожалению, после сенсации в Париже, многие наши футболисты начали считать себя заметными фигурами. Однако они заблуждались. Даже финская сборная, которой далеко до топовых, быстро доказала, что подопечным Андрея Шевченко еще учиться и учиться», - сказал Гецко.