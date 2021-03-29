Иван ГЕЦКО: «Финны быстро доказали, что украинцам еще учиться и учиться»

Специалист – о ничейном результате поединка сборной Украины с Финляндией

  • 29.03.2021 12:20
  • 2920 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Финны быстро доказали, что украинцам еще учиться и учиться»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Если откровенно, меня неприятно удивили высказывания некоторых экспертов после стартового поединка Франция – Украина, когда посчастливилось не проиграть, что наша сборная должна занимать первое место в своей подгруппе. Одно дело стоять стеной у своих ворот и уповать на удачу у чужих, и совсем другое – мастерством доказывать свое превосходство над очередным визави, который приехал в Киев, в первую очередь, не проиграть. Вот этого мастерства и не оказалось. Поэтому, опережая события, как бы вообще зацепиться за второе место.

Кстати, меня удивило, что Андрей Шевченко снова, как и в Париже взял на вооружение тактическую схему с пятью защитниками. С Францией все было понятно – с чемпионами мира важно было позаботиться о надежном тыле, особенно после 1:7 в недавнем спарринге. Но ведь во вчерашнем поединке нашим нужно было думать об атакующих действиях. Как раз конструктивизма, гибкости в действиях многочисленной обороны я не заметил. Более того, когда возникали свободные зоны на нашей половине поля, то не было уверенности, что не пропустим.

Также меня поразило, что в стартовом составе отсутствовал Николай Шапаренко. Если принять во внимание, что выбыли из строя Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, с их умением сыграть нестандартно, то присутствие на поле Шапаренко в такой ситуации было обязательным, учитывая его креативность, минимальное количество потерь. И вчера Николая, действительно, очень не хватало.

Конечно, обидно, что, открыв счет в конце матча, наши ребята не удержали победу, однако ради справедливости нужно признать, что финны на ничью наиграли. Досадно только, что гости ушли от поражения после грубой ошибки Виталия Миколенко.  Даже не верится, что на таком уровне можно действовать так безрассудно.

К сожалению, после сенсации в Париже, многие наши футболисты начали считать себя заметными фигурами. Однако они заблуждались. Даже финская сборная, которой далеко до топовых, быстро доказала, что подопечным Андрея Шевченко еще учиться и учиться», - сказал Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 13:45
    -1
    Ihor86, 29.03.2021 13:40
    Просто наша сборная это середняк! На ЧЕ мы продуем Нидерландам и Австрийцам,сыграем 1-1 с Северной Македонией. Так что перестаньте летать в облаках
    Мы как раз сыграли намного ниже своего уровня. А вот финны скакали от радости. Тренер вообще от эйфории ничего не мог сказать, кроме то, что он счастлив.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 13:40
    -1
    Просто наша сборная это середняк! На ЧЕ мы продуем Нидерландам и Австрийцам,сыграем 1-1 с Северной Македонией. Так что перестаньте летать в облаках
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 29.03.2021 13:31
    -1
    Висновок грубої помилки Миколенко один,що він буде грати у Фінляндії.!!!
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 12:56
    +1
    Згоден. Ні Динамо К, ні Шахтар, основа збірної, не грають з 3 центральними захисниками, а тут за кілька днів Шевченко придумав навчити. Поставив Зубков, він напевно відносить чемпіонат Угорщини до топ-чемпіонатів. Про Шапаренка... слів не має, а от за Коваленка за сстанні 4-5 місяців, на кілька хвилин вийшов за Аталанту), то... (тут має місце набір нецензурної лексики).
    P.S. Номінально, збірна грала з трьома лівими захисниками. (Зінченко тільки в збірній грає на іншій позиції). От і результат вийшов лівий.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.03.2021 12:56
    0
    И да, Миколенко неприятно поразил. У него был миллион вариантов сыграть верно, и только один ошибочный, но парень почему-то запаниковал и выбрал именно его. Затмение какое-то, не иначе.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.03.2021 12:50
    +1
    Все по делу.
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    zata
    online
      zata, 29.03.2021 12:28
    +4
    Согласен. Вопрос не в результате. Вопрос в качестве футбола.
    Ссылка
    zata
    online
      zata, 29.03.2021 12:28
    +4
    Согласен. Вопрос не в результате. Вопрос в качестве футбола.
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 12:56
    +1
    Згоден. Ні Динамо К, ні Шахтар, основа збірної, не грають з 3 центральними захисниками, а тут за кілька днів Шевченко придумав навчити. Поставив Зубков, він напевно відносить чемпіонат Угорщини до топ-чемпіонатів. Про Шапаренка... слів не має, а от за Коваленка за сстанні 4-5 місяців, на кілька хвилин вийшов за Аталанту), то... (тут має місце набір нецензурної лексики).
    P.S. Номінально, збірна грала з трьома лівими захисниками. (Зінченко тільки в збірній грає на іншій позиції). От і результат вийшов лівий.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.03.2021 12:50
    +1
    Все по делу.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.03.2021 12:56
    0
    И да, Миколенко неприятно поразил. У него был миллион вариантов сыграть верно, и только один ошибочный, но парень почему-то запаниковал и выбрал именно его. Затмение какое-то, не иначе.
    Ссылка
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