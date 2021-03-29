Александр ДЕНИСОВ: «Получили неожиданную игру в исполнении нашей сборной»

Известный журналист – о ничьей Украины с Финляндией

  • 29.03.2021 11:19
  • 2699 просмотров
  • 4 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Получили неожиданную игру в исполнении нашей сборной»
© УАФ

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.

«Мы получили не только неожиданный результат, но и неожиданную игру в исполнении нашей сборной. Перед игрой все в студии сходились во мнении, что Андрей Шевченко применил ту же тактику против французов и это правильно. Раз она сыграла в Париже, ее же продолжают практиковать уже в игре против другого противника.

Перед матчем я говорил, что перед Украиной стоит очень сложная задача. Я ожидал, что Украина будет менять внешность полностью, от одной игры к другой. Но что мы получили? Если в игре с очень сильной командой Франции игра в пять защитников принесла результат, то в данном случае, как мне показалось, игра скорее не получилась у Украины. Особенно это касается первого тайма, впрочем, и первой половины второго тайма», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 29.03.2021 12:05
    +1
    Если пять защитников то некому атаковать это и ежу понятно. Если нужна ничейка как с топовыми соперниками то куда нешло, нужен быстрый форвард чтобы на контразх убежал, а если соперник равен или слабее по силе нужен цейкнот в нападении, его небыло и опасных моментов тоже. Шеве еще нужно учится.
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    Nikas
    online
      Nikas, 29.03.2021 12:00
    0
    Украина с Францией фавориты здесь должны выходить с этой группы даже не смотря на не логичную ничью с финами, оставшиеся матчи нужно побеждать и не проиграть францам дома
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    valdemar84
    online
      valdemar84, 29.03.2021 11:57
    +1
    Однозначно провал тренерський. Пригадую матч Динамо-Колос (13 тур). Після перерви Луческу замінив Сироту на Караєва перевівши Миколенка в центр захисту. І Миколенко відразу заробив пенальті на Сєлєсньові. Після цього Миколенка в Динамо в центрі захисту не появлявся, бо не його це позиція. Але найбільше здивувало це гра в 5 захизників Гра виглядала беззуба.
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    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 29.03.2021 11:37
    +6
    Видимо Суркис недостаточно платит своим футболистам, приходится полрабатывать на татолизаторе. Шутка, а если серьёзно , то некоторые эксперты после Франции начали заявлять что команда обязана выигрывать группу, люди, вы о чем, сборная со средненькой игрой и таким же набором футболистов может настроиться на одну игру, стать стеной на своей половине поля и отбиваться весь матч в надежде закатить какого - нибудь "дурака" , что и произошло с французами, но в жизни все уравновешенно, " Бог дал-Бог взял" , ответ пришёл сразу же в следующем матче. Уровень команды такой - же как и у остальных соперников по группе , за исключением французов, придётся "бодаться " за второе место.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 29.03.2021 11:37
    +6
    Видимо Суркис недостаточно платит своим футболистам, приходится полрабатывать на татолизаторе. Шутка, а если серьёзно , то некоторые эксперты после Франции начали заявлять что команда обязана выигрывать группу, люди, вы о чем, сборная со средненькой игрой и таким же набором футболистов может настроиться на одну игру, стать стеной на своей половине поля и отбиваться весь матч в надежде закатить какого - нибудь "дурака" , что и произошло с французами, но в жизни все уравновешенно, " Бог дал-Бог взял" , ответ пришёл сразу же в следующем матче. Уровень команды такой - же как и у остальных соперников по группе , за исключением французов, придётся "бодаться " за второе место.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 29.03.2021 12:05
    +1
    Если пять защитников то некому атаковать это и ежу понятно. Если нужна ничейка как с топовыми соперниками то куда нешло, нужен быстрый форвард чтобы на контразх убежал, а если соперник равен или слабее по силе нужен цейкнот в нападении, его небыло и опасных моментов тоже. Шеве еще нужно учится.
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 29.03.2021 11:57
    +1
    Однозначно провал тренерський. Пригадую матч Динамо-Колос (13 тур). Після перерви Луческу замінив Сироту на Караєва перевівши Миколенка в центр захисту. І Миколенко відразу заробив пенальті на Сєлєсньові. Після цього Миколенка в Динамо в центрі захисту не появлявся, бо не його це позиція. Але найбільше здивувало це гра в 5 захизників Гра виглядала беззуба.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 29.03.2021 12:00
    0
    Украина с Францией фавориты здесь должны выходить с этой группы даже не смотря на не логичную ничью с финами, оставшиеся матчи нужно побеждать и не проиграть францам дома
    Ссылка
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