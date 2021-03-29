Александр ДЕНИСОВ: «Получили неожиданную игру в исполнении нашей сборной»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.

«Мы получили не только неожиданный результат, но и неожиданную игру в исполнении нашей сборной. Перед игрой все в студии сходились во мнении, что Андрей Шевченко применил ту же тактику против французов и это правильно. Раз она сыграла в Париже, ее же продолжают практиковать уже в игре против другого противника.

Перед матчем я говорил, что перед Украиной стоит очень сложная задача. Я ожидал, что Украина будет менять внешность полностью, от одной игры к другой. Но что мы получили? Если в игре с очень сильной командой Франции игра в пять защитников принесла результат, то в данном случае, как мне показалось, игра скорее не получилась у Украины. Особенно это касается первого тайма, впрочем, и первой половины второго тайма», - сказал Денисов.