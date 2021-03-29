Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Игра сборной Украины называется «Мы атаковали не спеша». А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?

Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать», - сказал Леоненко.