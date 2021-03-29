Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста»

Специалист – о ничьей сборной Украины с Финляндией

  • 29.03.2021 10:20
  • 1122 просмотра
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста»
© УАФ

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью национальной команды с Финляндией (1:1) в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Игра сборной Украины называется «Мы атаковали не спеша». А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?

Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 29.03.2021 10:33
    -1
    Ага, с моста, как буд-то у нас футболистов нормальных на две обоймы есть.... Спасибо что хоть так. И стоит понимать что в той группе в которой мы находимся на чемпионат мира мы не отберёмся - со второго места только 3 команды выходят из всех групп, а первое тоже хрен займём. Потому не стоит ожидать каких-то чудес, наигрывать состав для будущих чемпионатов, ну и рейтинг повышать что бы не с 4-ой корзины сеятся
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 10:33
    +1
    Почти весь матч наши атаковали пешком,за редким исключением,поэтому вымучили и забили всего один мячик,можно было рискнуть и выпустить двух нападающих с самого начала игры,из предыдущего отбора на чемпионат мира наша сборная не извлекла абсолютно никаких уроков
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:28
    +1
    Хоча в дечому він правий
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:27
    +1
    Вітя це не коти
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 10:33
    +1
    Почти весь матч наши атаковали пешком,за редким исключением,поэтому вымучили и забили всего один мячик,можно было рискнуть и выпустить двух нападающих с самого начала игры,из предыдущего отбора на чемпионат мира наша сборная не извлекла абсолютно никаких уроков
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:28
    +1
    Хоча в дечому він правий
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.03.2021 10:27
    +1
    Вітя це не коти
    Ссылка
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