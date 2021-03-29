Александр КАРАВАЕВ: «Надо было продолжать играть в свой футбол»

Футболист сборной Украины назвал главную причину ничьей с финнами

  • 29.03.2021 01:18
  • 313 просмотров
  • 4 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Надо было продолжать играть в свой футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу.

Мы профессионалы и подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, сзади играли строго от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали создавать давление. Получился гол. Надо было продолжать играть в свой футбол.

После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что сильно кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерскую установку. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела и начала садится назад. Из-за этого у нас было больше контроля мяча. Начали появляться моменты. Нужно было больше прибавить в движении в атаке, чтобы забить гол.

Досадно упускать победу. Нам надо будет еще больше работать и стараться выигрывать матчи, чтобы набирать максимум очков», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    online
      Empty, 29.03.2021 01:24
    0
    Empty, 29.03.2021 01:23
    ++ 100 % в ДК и в сборной разные футболисты .. как по мне один из лучшый правых защитников за всю историю ..+(Лужный и Федецкий )
    В сву понятно же )
    Ссылка
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    online
      Empty, 29.03.2021 01:23
    0
    RoNIkyo, 29.03.2021 01:22
    К Сашке вообще претензий не должно быть
    ++ 100 % в ДК и в сборной разные футболисты .. как по мне один из лучшый правых защитников за всю историю ..+(Лужный и Федецкий )
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 29.03.2021 01:22
    +3
    alekos59, 29.03.2021 01:21
    Какие вы профессионалы, если теряетесь в простых ситуациях ??? Мажоры вы 3х рублевые!
    К Сашке вообще претензий не должно быть
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 01:21
    -5
    Какие вы профессионалы, если теряетесь в простых ситуациях ??? Мажоры вы 3х рублевые!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 29.03.2021 01:22
    +3
    alekos59, 29.03.2021 01:21
    Какие вы профессионалы, если теряетесь в простых ситуациях ??? Мажоры вы 3х рублевые!
    К Сашке вообще претензий не должно быть
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:24
    0
    Empty, 29.03.2021 01:23
    ++ 100 % в ДК и в сборной разные футболисты .. как по мне один из лучшый правых защитников за всю историю ..+(Лужный и Федецкий )
    В сву понятно же )
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:23
    0
    RoNIkyo, 29.03.2021 01:22
    К Сашке вообще претензий не должно быть
    ++ 100 % в ДК и в сборной разные футболисты .. как по мне один из лучшый правых защитников за всю историю ..+(Лужный и Федецкий )
    Ссылка
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