Александр КАРАВАЕВ: «Надо было продолжать играть в свой футбол»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу.

Мы профессионалы и подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, сзади играли строго от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали создавать давление. Получился гол. Надо было продолжать играть в свой футбол.

После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что сильно кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерскую установку. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела и начала садится назад. Из-за этого у нас было больше контроля мяча. Начали появляться моменты. Нужно было больше прибавить в движении в атаке, чтобы забить гол.

Досадно упускать победу. Нам надо будет еще больше работать и стараться выигрывать матчи, чтобы набирать максимум очков», - сказал Караваев.