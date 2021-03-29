Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жалко. Это урок нам на будущее»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Мы сыграли отличный матч. Знали, что финны будут защищаться все 90 минут. Они это и делали. Они использовали свои сильные качества — длинные передачи.
Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Затем последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному голу.
Жалко. Это будет нам урок не будущее. Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли.
Зубков сыграл хороший матч. Жалко, что он не забил. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись.
Ошибки в футболе случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, но это следствие тех ошибок, которые уже были допущены. Это будет нам уроком.
У нас в группе все еще впереди. Мы ошиблись, подарили ничью. Я смотрю не на результат, а на качество игры. Можно ли было сыграть лучше? Конечно. Но ребята, которые вышли… Мне нравится, что они отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в верном направлении», — отметил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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Словакия отыграла 2 мяча 2 : 2 Мальта,
Ирландия 0 : 1 Люксембург,
Дания 8 : 0 Молдова (самое крупное поражение в истории).
Португальцам не засчитали гол, наши забили Франции, не разу не попав в створ ворот...
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Украина, по большому счету, за два тура недобрала 1 очко к плану.
Просто жалко,что конкурента "подогрели"...
Друге - хіба гра з Молдовою у відборі до ЧС2014 не була уроком?
Парад тупых ошибок от всех, включая тренеров
Михайличенко и Конопля на флангах защиты.,
Соболь слева,Караваев справа в полузащите,
Сидорчук,Шапаренко,Малиновский в центре,Довбик в нападе
Парад тупых ошибок от всех, включая тренеров
Друге - хіба гра з Молдовою у відборі до ЧС2014 не була уроком?
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