Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жалко. Это урок нам на будущее»

У главного тренера сборной Украины нет претензий к своим футболистам после ничьей с Финляндией (1:1)

  • 29.03.2021 00:15
  • 3323 просмотра
  • 24 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жалко. Это урок нам на будущее»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Мы сыграли отличный матч. Знали, что финны будут защищаться все 90 минут. Они это и делали. Они использовали свои сильные качества — длинные передачи.

Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Затем последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному голу.

Жалко. Это будет нам урок не будущее. Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли.

Зубков сыграл хороший матч. Жалко, что он не забил. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись.

Ошибки в футболе случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, но это следствие тех ошибок, которые уже были допущены. Это будет нам уроком.

У нас в группе все еще впереди. Мы ошиблись, подарили ничью. Я смотрю не на результат, а на качество игры. Можно ли было сыграть лучше? Конечно. Но ребята, которые вышли… Мне нравится, что они отдают все. Игра показала, что наш коллектив движется в верном направлении», — отметил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:19
    0
    Кстати многие чмирят Матвиенко но ттд у него очень высокий в последних матчах... Тот кто шарит поймет
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:13
    0
    Орест Орищишин, 29.03.2021 00:55
    У нашої збірної відсутня командна гра. Ми не присенгуємо, по полю "ходимо пішки" обрізок уйма а забити гол практично нікому. Ми любимо гру назад в "автобус" А це провал Шевченка. Гра з казахами покаже, хто в групі буде останній
    Бачу ви великий експерт ) вже не раз замічаю
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.03.2021 01:00
    -1
    Ничего некоторые сборные тоже неудачно сыграли:
    Словакия отыграла 2 мяча 2 : 2 Мальта,
    Ирландия 0 : 1 Люксембург,
    Дания 8 : 0 Молдова (самое крупное поражение в истории).
    Португальцам не засчитали гол, наши забили Франции, не разу не попав в створ ворот...
    /
    Украина, по большому счету, за два тура недобрала 1 очко к плану.
    Просто жалко,что конкурента "подогрели"...
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    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:56
    +2
    p_s_l, 29.03.2021 00:48
    На Казахстан нужно 6 защитников выпускать. Как показал этот матч, на финов 5 защитников оказалось мало.
    ..согласен, шесть защей и двух вратарей, тогда все ок будет, победим!
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    Graider
    online
      Graider, 29.03.2021 00:56
    +3
    а нічого було після гола бігать, і радісно верещать на весь стадіон, неначе чемпіонат світу виграли. Ясно, що ейфорія відключила мозги половині команди. Святкувати треба після свистка. От би в баскетболі так робили після кожного закинутого м'яча.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.03.2021 00:55
    +2
    У нашої збірної відсутня командна гра. Ми не присенгуємо, по полю "ходимо пішки" обрізок уйма а забити гол практично нікому. Ми любимо гру назад в "автобус" А це провал Шевченка. Гра з казахами покаже, хто в групі буде останній
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 29.03.2021 00:48
    +2
    На Казахстан нужно 6 защитников выпускать. Как показал этот матч, на финов 5 защитников оказалось мало.
    Ссылка
    petroif
      petroif, 29.03.2021 00:43
    +5
    Перше питання - чому не грав Шапаренко??
    Друге - хіба гра з Молдовою у відборі до ЧС2014 не була уроком?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:39
    +2
    maverik, 29.03.2021 00:36
    Не знаю кого выбрали лучшим в худшем матче мой кандидат Караваев.
    Если выбрать лучшего за последние 2 игры ето караваев .. как не люблю я ДК после Лобановского но а етих матчах некоторые с да солидно выглядели караваев , шапаренко , и миколенко до етой катастрофы
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:37
    0
    maverik, 29.03.2021 00:33
    Матч проиграл тренерский штаб.СОСТАВ???ТАКТИКА НА ИГРУ???ИГРА ПОСЛЕ ЗАБИТОГО МЯЧА??? Ну и Малиновский суеты с мячом много толку ноль.Макаренко дно.Даже если бы победили осадок после этой игры неприятный остался всё равно.
    Коваленко не усилил как и марлос
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 29.03.2021 00:36
    +1
    Очень мало моментов создаётся. Атакующий действия заканчиваются за 20 м до ворот соперника и начинается не понятно что. Ошибки могут быть всегда, но нужно забивать
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:36
    +1
    Не знаю кого выбрали лучшим в худшем матче мой кандидат Караваев.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:33
    +7
    Матч проиграл тренерский штаб.СОСТАВ???ТАКТИКА НА ИГРУ???ИГРА ПОСЛЕ ЗАБИТОГО МЯЧА??? Ну и Малиновский суеты с мячом много толку ноль.Макаренко дно.Даже если бы победили осадок после этой игры неприятный остался всё равно.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:32
    0
    Шоб вам еще и казахи вломили, мажоры гребанные!
    Ссылка
    mallorkin
    online
      mallorkin, 29.03.2021 00:32
    +8
    Кошмар этот надеюсь к чемпионату Европы закончится.. ошибка в том что тренер не осознает своих ошыбок!!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 00:32
    +7
    Давайте еще с Казахстаном сыграйте 1-1 и будет ахренительно
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.03.2021 00:31
    +12
    У Шевы мания величия начинается. Сидорчук с Шапаренком отлично сыграли с Францией, а посажу я их на лавочку и выпущу всякий сброд. Они ведь не хуже сброда у финов. А оказалось хуже.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 29.03.2021 00:30
    -2
    Sauron, 29.03.2021 00:27
    Худшая игра сборной при Шеве.
    Парад тупых ошибок от всех, включая тренеров
    Читал подобное после матчей со Словакией, Мальтой, Испанией в гостях, Исландией в гостях... Разнылись...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 00:29
    -10
    Трубин,Матвиенко,Кривцов должны выйти в основе на матч с Казахстаном!
    Михайличенко и Конопля на флангах защиты.,
    Соболь слева,Караваев справа в полузащите,
    Сидорчук,Шапаренко,Малиновский в центре,Довбик в нападе
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:28
    +14
    Если сыграли отлично, то почему не забили 2 или 3 ???
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.03.2021 00:24
    +24
    Не Шева это чисто твой косяк с тактикой и составом.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:28
    +14
    Если сыграли отлично, то почему не забили 2 или 3 ???
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 29.03.2021 00:27
    +14
    Худшая игра сборной при Шеве.
    Парад тупых ошибок от всех, включая тренеров
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.03.2021 00:31
    +12
    У Шевы мания величия начинается. Сидорчук с Шапаренком отлично сыграли с Францией, а посажу я их на лавочку и выпущу всякий сброд. Они ведь не хуже сброда у финов. А оказалось хуже.
    Ссылка
    mallorkin
    online
      mallorkin, 29.03.2021 00:32
    +8
    Кошмар этот надеюсь к чемпионату Европы закончится.. ошибка в том что тренер не осознает своих ошыбок!!!
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:33
    +7
    Матч проиграл тренерский штаб.СОСТАВ???ТАКТИКА НА ИГРУ???ИГРА ПОСЛЕ ЗАБИТОГО МЯЧА??? Ну и Малиновский суеты с мячом много толку ноль.Макаренко дно.Даже если бы победили осадок после этой игры неприятный остался всё равно.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 00:32
    +7
    Давайте еще с Казахстаном сыграйте 1-1 и будет ахренительно
    Ссылка
    petroif
      petroif, 29.03.2021 00:43
    +5
    Перше питання - чому не грав Шапаренко??
    Друге - хіба гра з Молдовою у відборі до ЧС2014 не була уроком?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 29.03.2021 00:24
    +5
    Наивный Андрюша! Печально!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:26
    +4
    Опять долбаная отмазка: все молодцы, надо забыть. Если все молодцы, то тренера поцы.
    Ссылка
    Graider
    online
      Graider, 29.03.2021 00:56
    +3
    а нічого було після гола бігать, і радісно верещать на весь стадіон, неначе чемпіонат світу виграли. Ясно, що ейфорія відключила мозги половині команди. Святкувати треба після свистка. От би в баскетболі так робили після кожного закинутого м'яча.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:56
    +2
    p_s_l, 29.03.2021 00:48
    На Казахстан нужно 6 защитников выпускать. Как показал этот матч, на финов 5 защитников оказалось мало.
    ..согласен, шесть защей и двух вратарей, тогда все ок будет, победим!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.03.2021 00:55
    +2
    У нашої збірної відсутня командна гра. Ми не присенгуємо, по полю "ходимо пішки" обрізок уйма а забити гол практично нікому. Ми любимо гру назад в "автобус" А це провал Шевченка. Гра з казахами покаже, хто в групі буде останній
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 29.03.2021 00:48
    +2
    На Казахстан нужно 6 защитников выпускать. Как показал этот матч, на финов 5 защитников оказалось мало.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:39
    +2
    maverik, 29.03.2021 00:36
    Не знаю кого выбрали лучшим в худшем матче мой кандидат Караваев.
    Если выбрать лучшего за последние 2 игры ето караваев .. как не люблю я ДК после Лобановского но а етих матчах некоторые с да солидно выглядели караваев , шапаренко , и миколенко до етой катастрофы
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 29.03.2021 00:36
    +1
    Очень мало моментов создаётся. Атакующий действия заканчиваются за 20 м до ворот соперника и начинается не понятно что. Ошибки могут быть всегда, но нужно забивать
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:36
    +1
    Не знаю кого выбрали лучшим в худшем матче мой кандидат Караваев.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:19
    0
    Кстати многие чмирят Матвиенко но ттд у него очень высокий в последних матчах... Тот кто шарит поймет
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 01:13
    0
    Орест Орищишин, 29.03.2021 00:55
    У нашої збірної відсутня командна гра. Ми не присенгуємо, по полю "ходимо пішки" обрізок уйма а забити гол практично нікому. Ми любимо гру назад в "автобус" А це провал Шевченка. Гра з казахами покаже, хто в групі буде останній
    Бачу ви великий експерт ) вже не раз замічаю
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:37
    0
    maverik, 29.03.2021 00:33
    Матч проиграл тренерский штаб.СОСТАВ???ТАКТИКА НА ИГРУ???ИГРА ПОСЛЕ ЗАБИТОГО МЯЧА??? Ну и Малиновский суеты с мячом много толку ноль.Макаренко дно.Даже если бы победили осадок после этой игры неприятный остался всё равно.
    Коваленко не усилил как и марлос
    Ссылка
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