В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Испании на выезде обыграла национальную команду Грузии со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Грузия — Испания — 1:2
Голы: Кварацхелия, 44 — Ферран Торрес, 56, Ольмо, 90
События матча
|90'
|Levan Shengelia (Грузия) получает красную карточку.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дани Олмо (Испания).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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