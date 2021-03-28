Испания дожала в конце. Грузия чуть не сотворила сенсацию, Армения победила

В Европе продолжается 2-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Грузия чуть не сотворила сенсацию, Испания дожала хозяев поля в концовке (2:1).
Армения дома нанесла поражение Исландии в квалификации ЧМ (2:0).
Квалификация ЧМ-2022
2-й тур, 28 марта
Грузия – Испания – 1:2
Голы: Кварацхелия, 44 – Торрес, 56, Ольмо, 90+2.
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Гиорбелидзе, Канкава, Китейшвили (Шенгелия, 70), Гвилия, Кварацхелия (Квеквескири, 79), Зивзивадзе (Квилитая, 62), Лобжанидзе (Беридзе, 70).
Испания: Симон, Жорди Альба, Д.Льоренте (Иньиго Мартинес, 47), Порро (М.Льоренте, 65), Гарсия, Бускетс (Оярсабаль, 73), Руис (Тиагу Алькантара, 54), Педри, Мората, Хиль (Ольмо, 46), Торрес.
Предупреждения: Д.Льоренте, 7. Порро, 14. Зивзивадзе, 19.
Удаление: Шенгелия, 90+4.
Судья: Петреску (Румыния).
28 марта. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.
Армения – Исландия – 2:0
Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74.
Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Восканян, Акопян (Байрамян, 56), Оганесян, Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 81), Адамян (Шагоян, 81), Бриаско Балекян (Карапетян, 64).
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Сайварссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Пальссон, 84), Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Трандарсон, 77), А.Гвюдмундссон, Сигурдссон (Сигтоурссон, 55), Бедварссон (Фридьонссон, 77).
Предупреждения: Скуласон, 8. Ингасон, 63. Ароян, 67. А.Гвюдмундссон, 68. Барсегян, 90+2.
Судья: Йорги (Албания).
28 марта. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».
Источник — Sport.ua
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