Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания дожала в конце. Грузия чуть не сотворила сенсацию, Армения победила

Армения дома нанесла поражение Исландии в квалификации ЧМ-2022

  • 28.03.2021 20:53
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  • 1 комментарий
Испания дожала в конце. Грузия чуть не сотворила сенсацию, Армения победила
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джаба Канкава и Брайан Хиль

В Европе продолжается 2-й тур квалификации к чемпионату мира 2022. 

Грузия чуть не сотворила сенсацию, Испания дожала хозяев поля в концовке (2:1).

Армения дома нанесла поражение Исландии в квалификации ЧМ (2:0).

Квалификация ЧМ-2022

2-й тур, 28 марта

Грузия  Испания  1:2

Голы: Кварацхелия, 44 – Торрес, 56, Ольмо, 90+2.

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Гиорбелидзе, Канкава, Китейшвили (Шенгелия, 70), Гвилия, Кварацхелия (Квеквескири, 79), Зивзивадзе (Квилитая, 62), Лобжанидзе (Беридзе, 70).

Испания: Симон, Жорди Альба, Д.Льоренте (Иньиго Мартинес, 47), Порро (М.Льоренте, 65), Гарсия, Бускетс (Оярсабаль, 73), Руис (Тиагу Алькантара, 54), Педри, Мората, Хиль (Ольмо, 46), Торрес.

Предупреждения: Д.Льоренте, 7. Порро, 14. Зивзивадзе, 19.

Удаление: Шенгелия, 90+4.

Судья: Петреску (Румыния).

28 марта. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

Армения – Исландия – 2:0

Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74.

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Восканян, Акопян (Байрамян, 56), Оганесян, Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 81), Адамян (Шагоян, 81), Бриаско Балекян (Карапетян, 64).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Сайварссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Пальссон, 84), Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Трандарсон, 77), А.Гвюдмундссон, Сигурдссон (Сигтоурссон, 55), Бедварссон (Фридьонссон, 77).

Предупреждения: Скуласон, 8. Ингасон, 63. Ароян, 67. А.Гвюдмундссон, 68. Барсегян, 90+2.

Судья: Йорги (Албания).

28 марта. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Tommy
      Tommy, 28.03.2021 21:26
    -1
    Исландия Исландия.... куда викинги подевались? так и последними в группе можно остаться
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