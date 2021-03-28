В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Армении по футболу дома обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Армения — Исландия — 2:0
Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорен Байрамян (Армения).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Тигран Барсегян (Армения).
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Источник — Футбол 1/2/3
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