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Испания
28.03.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Грузия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Обе команды неудачно сыграли в первом туре

  • 26.03.2021 19:00
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Грузия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 марта, состоится матч второго тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Грузии в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» примет национальную команду Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Эти сборные ведут борьбу за путевку на главный международный турнир четырехлетия в группе В вместе с национальными командами Швеции, Греции и Косова. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Испания

Довольно непривычный случай: Евро-2020 еще так и не состоялось, а отбор на следующий чемпионат мира уже начался. На предыдущем Мундиале, который проходил в России, Испания дошла до 1/8 финала, где вылетела от команды-хозяйки соревнований в серии пенальти (1:1, пен - 3:4).

Нынешняя квалификация для Испании началась неудачно, ведь команда Луиса Энрике на своем поле не сумела обыграть ныне весьма скромную Грецию. Поединок завершился со счетом 1:1, за испанцев в первом тайме гол забил Альваро Мората.

Грузия

Сборная Грузии ни разу в своей истории не преодолевала барьер квалификации чемпионатов Европы и мира. А потому неудивительно, что команда Вилли Саньоля стартовала в нынешнем отборе с выездного поражения от Швеции (0:1), тем более что в составе соперников впервые за пять лет сыграл Златан Ибрагимович, который и отдал решающий ассист.

В составе сборной Грузии есть футболисты, на которых украинским болельщикам будет интересно посмотреть. Защитник Давид Хочолава выступает за донецкий «Шахтер», а хавбек Джаба Канкава в свое время поиграл за многие украинские клубы, в том числе был финалистом Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра».

Ориентировочные составы

Грузия: Лориа – Хочолава, Табидзе, Какабадзе, Кашиа, Канкава, Квеквескири, Давиташвили, Лобьянидзе, Квазаишвили, Качарава.

Испания: Симон – Роберто, Рамос, Торрес, Гайа, Родри, Каналес, Дани Ольмо, Коке,  Торрес, Мората.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

25 марта, четверг

Грузия – Испания
Тбилиси. Стадион «Динамо-Арена». 19:00
ГРУЗИЯ — ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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