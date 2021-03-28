В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Чехии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Бельгии со счетом 1:1.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Провод (Чехия).
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Источник — Sport.ua
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