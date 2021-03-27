Чехия – Бельгия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Чехия – Бельгия.

«Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА. Чехия идет 42-й. Но это на бумаге, а не на поле. Испанец Роберто Мартинес уже пять лет успешно работает со сборной Бельгии, которая демонстрирует шикарный футбол и достигает результата. У Бельгии звездный состав. Там играют суперфутболисты. Бентеке и Батшуайи, которые классно играют, не попадают в старт, так как проигрывают конкуренцию Лукаку. А еще есть Мертенс и Де Брюйне!

Там играют суперличности! Тренерскому штабу бельгийцев удается сохранять внутри команды хороший микроклимат. Когда вернутся в строй еще Азар и Витсель, там вообще будет перебор состава. Тогда Мартинесу придется две сборных выставлять.

Но в этом конкретном матче Бельгии будет непросто, так как Чехия – очень сильна. Команда очень качественно укомплектована. Ряд игроков из чемпионата Чехии, которые в том числе представляют сильную «Славию», сборная Чехии представлена качественными легионерами, например, Соучеком и Цоуфалом из «Вест Хэма». Кстати Соучек оформил хет-трик в ворота Эстонии, а Чехия победила 6:2. А есть еще Шик из «Байера» и Вацлик из «Севильи»!

Чехи – очень мощные и атлетично рослые, а также хороши на стандартах. Бельгийцам будет очень непросто. Будет очень много борьбы и нарушений. Будут постоянно стыки и контакты. В этой игре Бельгии придется очень быстро принимать решение.

Я предположу ничейный исход поединка, так как встречаются лидеры группы», – сказал Грозный.

Матч Чехия – Бельгия состоится 27 марта. Начало встречи – в 21:45.