Отбор ЧМ-2022. Чехия разошлась миром с Бельгией, ничья Словакии и Мальты

Лукаку забил в десятом матче европейской квалификации подряд

  • 27.03.2021 23:52
  • 143 просмотра
  • 2 комментария
Отбор ЧМ-2022. Чехия разошлась миром с Бельгией, ничья Словакии и Мальты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Состоялись матчи второго тура отбора ЧМ-2022 в группе  E и H.
 
Бельгия не сумела на выезде одолеть Чехию, Словакия едва отыгралась в домашнем поединке с Мальтой
 
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур

Группа E

Чехия – Бельгия – 1:1
Голы: 1:0 – 50 Провод, 1:1 – 60 Лукаку.

Группа H

Словакия – Мальта – 2:2
Голы: 0:1 – 16 Гэмбин, 0:2 – 19 Сатариано, 1:2 – 49 Стрелец, 2:2 – 53 Шкриньяр.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 23:55
    0
    Скорее, чехи этого не позволили! Словаки еле ноги унесли от мальтийцев)))
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 23:54
    -1
    Чехи это мощь! Попадись им сейчас какая-нить паРашка, был бы погром.
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    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 23:55
    0
    Скорее, чехи этого не позволили! Словаки еле ноги унесли от мальтийцев)))
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