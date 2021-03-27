Отбор ЧМ-2022. Чехия разошлась миром с Бельгией, ничья Словакии и Мальты

Состоялись матчи второго тура отбора ЧМ-2022 в группе E и H.
Бельгия не сумела на выезде одолеть Чехию, Словакия едва отыгралась в домашнем поединке с Мальтой
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур
Группа E
Чехия – Бельгия – 1:1
Голы: 1:0 – 50 Провод, 1:1 – 60 Лукаку.
Группа H
Словакия – Мальта – 2:2
Голы: 0:1 – 16 Гэмбин, 0:2 – 19 Сатариано, 1:2 – 49 Стрелец, 2:2 – 53 Шкриньяр.
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Источник — Sport.ua
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