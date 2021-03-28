В поединке группы Н отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словакии неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с Мальтой (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сатариано (Мальта).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Гамбин (Мальта).
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Источник — Футбол 1/2/3
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