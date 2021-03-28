Ефим КОНОПЛЯ: «Всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Внутренне всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины, здесь их много просто не может быть, потому что это национальная команда, здесь лучшие из лучших находятся и все заслуживают своего шанса. Его нужно ждать всегда», - сказал Конопля.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.