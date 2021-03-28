Ефим КОНОПЛЯ: «Всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины»

Защитник сборной Украины готов выйти на поле в предстоящем матче

  • 28.03.2021 16:24
  • 639 просмотров
  • 0 комментариев
Ефим КОНОПЛЯ: «Всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины Ефим Конопля высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Внутренне всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины, здесь их много просто не может быть, потому что это национальная команда, здесь лучшие из лучших находятся и все заслуживают своего шанса. Его нужно ждать всегда», - сказал Конопля.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности