Минус пять игроков. Сборная Украины объявила заявку на матч с Финляндией

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов

  • 28.03.2021 15:10
  • 12647 просмотров
  • 26 комментариев
Минус пять игроков. Сборная Украины объявила заявку на матч с Финляндией
© УАФ/автор Павел Кубанов

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Отметить, что в заявку не попали «динамовцы» Владимир Шепелев и Александр Тымчик, голкиперы Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин, а также нападающий Артем Довбик.

Напомним, накануне расположение сборной Украины покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
    online
      Tеllur, 28.03.2021 16:27
    0
    AK_228, 28.03.2021 16:21
    Яремчук весь отбор не вытащит сам
    А наши и не будут нападать.
    Будут полузащищаться.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 28.03.2021 16:25
    0
    alefteev77, 28.03.2021 15:28
    Так динамовским скаутам и Кака не подошел. Алексей Андронов: "Кака мог стать игроком киевского "Динамо" но не подошел"
    В каком году?
    Ссылка
    динамівське серце
      динамівське серце, 28.03.2021 16:23
    0
    ну не потрапили, на сьогодi не рівень збірної вони
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 16:22
    -1
    Trasher311987, 28.03.2021 16:15
    Отлично вчера Тымчик сыграл
    И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
    Ну это твоё местечковое мнение, тут про сборную статья
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 16:21
    -1
    Tеllur, 28.03.2021 16:19
    Пробовать можно, когда путёвка будет в кармане.
    А пока спотыкаются даже Португалия, Франция и Германия.
    Нам ещё одна ничья надо?
    Яремчук весь отбор не вытащит сам
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 16:20
    -1
    Trasher311987, 28.03.2021 16:14
    Нельзя он не их Динамо и Шахтера и не выступает за границей.
    Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
    Не выдумывай)) хотя твоя теория понятна
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 28.03.2021 16:19
    -1
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Пробовать можно, когда путёвка будет в кармане.
    А пока спотыкаются даже Португалия, Франция и Германия.
    Нам ещё одна ничья надо?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 28.03.2021 16:18
    +3
    Я так понял, что Конопа - заслуженый турыст, если игра пойдет , может на замену на десяток минут и выпустят....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:15
    0
    Отлично вчера Тымчик сыграл
    И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:14
    +1
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Нельзя он не их Динамо и Шахтера и не выступает за границей.
    Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:13
    0
    west-ukr5555, 28.03.2021 15:45
    А может стоит в сторону Шведа посмотреть?
    Ибрагимовича?)))
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.03.2021 16:00
    +1
    alefteev77, 28.03.2021 15:16
    Такой креативный игрок как Шепелев не у дел (украинский Кака по потенциалу). Помню как его отмечал Сарри. Где-то в Арсенале или Барселоне был бы звездой мировой величины. В Украине - второстепенный игрок.
    Що значить не при справах? Він взагалі то отримував купу шансів у ДК, але залізно основним так і не став.
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 28.03.2021 15:58
    -1
    west-ukr5555, 28.03.2021 15:45
    А может стоит в сторону Шведа посмотреть?
    Логично.
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 28.03.2021 15:45
    0
    А может стоит в сторону Шведа посмотреть?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.03.2021 15:45
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 15:38
    Ну с казахами Довбик может попадёт в заявку ,ну всеровно по результату игры может и выпустят во втором тайме ,а так в основе точно не будет даже с казахами ,какая основа если даже в заявке его нет на финов ,есть два Напа Яремчук и Мораешь ,а Довбика взяли на всякий случай
    чи не звезда-носите на руках после одного гола---посредственность
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 28.03.2021 15:44
    0
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    +
    Ссылка
    Nomad
    online
      Nomad, 28.03.2021 15:41
    +3
    Нападение из разряда авось. Вчера даже Эрлинга закрыли наглухо.
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 15:38
    +1
    Ну с казахами Довбик может попадёт в заявку ,ну всеровно по результату игры может и выпустят во втором тайме ,а так в основе точно не будет даже с казахами ,какая основа если даже в заявке его нет на финов ,есть два Напа Яремчук и Мораешь ,а Довбика взяли на всякий случай
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 15:32
    +3
    Ihor86, 28.03.2021 15:31
    Возможно с Казахстаном выйдет в старте.Все таки Яремчук будет уставшим за два матча
    Возможно. Будем надеяться
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 15:31
    +3
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Возможно с Казахстаном выйдет в старте.Все таки Яремчук будет уставшим за два матча
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 28.03.2021 15:21
    +8
    alefteev77, 28.03.2021 15:16
    Такой креативный игрок как Шепелев не у дел (украинский Кака по потенциалу). Помню как его отмечал Сарри. Где-то в Арсенале или Барселоне был бы звездой мировой величины. В Украине - второстепенный игрок.
    Пока за Динамо, оно особо не впечатляет.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 28.03.2021 16:18
    +3
    Я так понял, что Конопа - заслуженый турыст, если игра пойдет , может на замену на десяток минут и выпустят....
    Ссылка
    Nomad
    online
      Nomad, 28.03.2021 15:41
    +3
    Нападение из разряда авось. Вчера даже Эрлинга закрыли наглухо.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 15:32
    +3
    Ihor86, 28.03.2021 15:31
    Возможно с Казахстаном выйдет в старте.Все таки Яремчук будет уставшим за два матча
    Возможно. Будем надеяться
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 15:31
    +3
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Возможно с Казахстаном выйдет в старте.Все таки Яремчук будет уставшим за два матча
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 28.03.2021 15:28
    +2
    norma_zap, 28.03.2021 15:21
    Пока за Динамо, оно особо не впечатляет.
    Так динамовским скаутам и Кака не подошел. Алексей Андронов: "Кака мог стать игроком киевского "Динамо" но не подошел"
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.03.2021 15:20
    +2
    alefteev77, 28.03.2021 15:16
    Такой креативный игрок как Шепелев не у дел (украинский Кака по потенциалу). Помню как его отмечал Сарри. Где-то в Арсенале или Барселоне был бы звездой мировой величины. В Украине - второстепенный игрок.
    У нас игроки такого плана как он и Чече не приживаются, они для более тонких схем чем у нас используются.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:14
    +1
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Нельзя он не их Динамо и Шахтера и не выступает за границей.
    Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.03.2021 16:00
    +1
    alefteev77, 28.03.2021 15:16
    Такой креативный игрок как Шепелев не у дел (украинский Кака по потенциалу). Помню как его отмечал Сарри. Где-то в Арсенале или Барселоне был бы звездой мировой величины. В Украине - второстепенный игрок.
    Що значить не при справах? Він взагалі то отримував купу шансів у ДК, але залізно основним так і не став.
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 15:38
    +1
    Ну с казахами Довбик может попадёт в заявку ,ну всеровно по результату игры может и выпустят во втором тайме ,а так в основе точно не будет даже с казахами ,какая основа если даже в заявке его нет на финов ,есть два Напа Яремчук и Мораешь ,а Довбика взяли на всякий случай
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.03.2021 15:27
    +1
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 28.03.2021 16:27
    0
    AK_228, 28.03.2021 16:21
    Яремчук весь отбор не вытащит сам
    А наши и не будут нападать.
    Будут полузащищаться.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 28.03.2021 16:25
    0
    alefteev77, 28.03.2021 15:28
    Так динамовским скаутам и Кака не подошел. Алексей Андронов: "Кака мог стать игроком киевского "Динамо" но не подошел"
    В каком году?
    Ссылка
    динамівське серце
      динамівське серце, 28.03.2021 16:23
    0
    ну не потрапили, на сьогодi не рівень збірної вони
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:15
    0
    Отлично вчера Тымчик сыграл
    И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 16:13
    0
    west-ukr5555, 28.03.2021 15:45
    А может стоит в сторону Шведа посмотреть?
    Ибрагимовича?)))
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 28.03.2021 15:45
    0
    А может стоит в сторону Шведа посмотреть?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.03.2021 15:45
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 15:38
    Ну с казахами Довбик может попадёт в заявку ,ну всеровно по результату игры может и выпустят во втором тайме ,а так в основе точно не будет даже с казахами ,какая основа если даже в заявке его нет на финов ,есть два Напа Яремчук и Мораешь ,а Довбика взяли на всякий случай
    чи не звезда-носите на руках после одного гола---посредственность
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 28.03.2021 15:44
    0
    AK_228, 28.03.2021 15:27
    Блин, ну Довбыка можно было и попробовать
    +
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 28.03.2021 15:30
    0
    norma_zap, 28.03.2021 15:21
    Пока за Динамо, оно особо не впечатляет.
    "Кого бы выделил из динамовских футболистов? Цыганков, 15 номер – знаю его, потому что он играл против "Наполи" два года тому назад в Лиге Чемпионов. Считаю, у него отличное будущее здесь и в одном из топ-чемпионатов Европы. Также считаю, что Шепелев сможет сильно прибавить в будущем", - отметил коуч "Челси", Маурицио Сарри.
    Ссылка
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