Минус пять игроков. Сборная Украины объявила заявку на матч с Финляндией

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Отметить, что в заявку не попали «динамовцы» Владимир Шепелев и Александр Тымчик, голкиперы Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин, а также нападающий Артем Довбик.

Напомним, накануне расположение сборной Украины покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.