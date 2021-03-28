Минус пять игроков. Сборная Украины объявила заявку на матч с Финляндией

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.
Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:
Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
Отметить, что в заявку не попали «динамовцы» Владимир Шепелев и Александр Тымчик, голкиперы Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин, а также нападающий Артем Довбик.
Напомним, накануне расположение сборной Украины покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы.
Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Sport.ua
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Будут полузащищаться.
И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
А пока спотыкаются даже Португалия, Франция и Германия.
Нам ещё одна ничья надо?
Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
А пока спотыкаются даже Португалия, Франция и Германия.
Нам ещё одна ничья надо?
И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
Вот думаю на матчи м Боснией Кухаревича вызовут он же уже не в Руке играет а в Труа
Будут полузащищаться.
И слава богу что нет его Луческу очень обрадовался ведь Саня спокойно форму наберёт
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