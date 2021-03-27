Ярмоленко покинул расположение сборной Украины

Сегодня вечером сборная Украины провела предматчевую тренировку на НСК «Олимпийский», где завтра, 28 марта, команда Андрея Шевченко сыграет во втором туре отбора на ЧМ-2022 с Финляндией.
В тренировке приняли участие 26 футболистов. Расположение команды покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы.
Это значит, что завтрашний матч с Финляндией, а также поединок против Казахстана (31 марта) он пропустит.
Игроки «Динамо» Александр Тымчик и Владимир Шепелев, которые сегодня сыграли в товарищеском матче с «Динамо» Бухарест (победа 3:0), уже вернулись в расположение сборной.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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