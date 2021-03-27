Ярмоленко покинул расположение сборной Украины

Вингер «Вест Хэма» не успел восстановиться после травмы

  • 27.03.2021 21:29
  • 7245 просмотров
  • 12 комментариев
Ярмоленко покинул расположение сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня вечером сборная Украины провела предматчевую тренировку на НСК «Олимпийский», где завтра, 28 марта, команда Андрея Шевченко сыграет во втором туре отбора на ЧМ-2022 с Финляндией.

В тренировке приняли участие 26 футболистов. Расположение команды покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы.

Это значит, что завтрашний матч с Финляндией, а также поединок против Казахстана (31 марта) он пропустит.

Игроки «Динамо» Александр Тымчик и Владимир Шепелев, которые сегодня сыграли в товарищеском матче с «Динамо» Бухарест (победа 3:0), уже вернулись в расположение сборной.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(23 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 27.03.2021 22:33
    0
    Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    Можно Шведа подтянуть.
    а соь когось з чемпа України можна
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 27.03.2021 22:33
    0
    Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    Можно Шведа подтянуть.
    Шведа не вийде, ковід-протокол
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    +1
    Можно Шведа подтянуть.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 27.03.2021 22:20
    +1
    Panda1818, 27.03.2021 22:18
    Каравай сейчас вторую молодость переживает и вышел на очень неплохой уровень, плюс Цыганков должен восстановится, решение вполне логичное. А в защите тот же Конопля вполне может играть
    Циганков проти фінів і казахів теж не гратиме
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 27.03.2021 22:18
    -2
    Каравай сейчас вторую молодость переживает и вышел на очень неплохой уровень, плюс Цыганков должен восстановится, решение вполне логичное. А в защите тот же Конопля вполне может играть
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 27.03.2021 22:18
    +1
    А казали що готується на повну...
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 22:15
    +2
    Lion, 27.03.2021 22:12
    Не потеря...
    Смена, сменой! Не кто от этого не застрахован... Но чемп реально не его...
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 27.03.2021 22:12
    -6
    Не потеря...
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.03.2021 21:44
    0
    Смена поколений в сборной..
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 21:41
    +5
    Жаль, очень жаль...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2021 21:32
    +3
    А зачем было вызывать? Чтобы подбодрить это хорошо, но могли и кого то из молодежи посмотреть...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 27.03.2021 21:30
    -17
    хрусталь знов не витримала
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 21:41
    +5
    Жаль, очень жаль...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2021 21:32
    +3
    А зачем было вызывать? Чтобы подбодрить это хорошо, но могли и кого то из молодежи посмотреть...
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 22:15
    +2
    Lion, 27.03.2021 22:12
    Не потеря...
    Смена, сменой! Не кто от этого не застрахован... Но чемп реально не его...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    +1
    Можно Шведа подтянуть.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 27.03.2021 22:20
    +1
    Panda1818, 27.03.2021 22:18
    Каравай сейчас вторую молодость переживает и вышел на очень неплохой уровень, плюс Цыганков должен восстановится, решение вполне логичное. А в защите тот же Конопля вполне может играть
    Циганков проти фінів і казахів теж не гратиме
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 27.03.2021 22:18
    +1
    А казали що готується на повну...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 27.03.2021 22:33
    0
    Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    Можно Шведа подтянуть.
    а соь когось з чемпа України можна
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 27.03.2021 22:33
    0
    Андрей Овчаренко, 27.03.2021 22:28
    Можно Шведа подтянуть.
    Шведа не вийде, ковід-протокол
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.03.2021 21:44
    0
    Смена поколений в сборной..
    Ссылка
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