Денис ОЛЕЙНИК: «Финляндия на подъеме. Самое сильное оружие – это Пукки»

Хавбек финского СИКа назвал сильные стороны соперника сборной Украины

  • 28.03.2021 14:40
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Денис ОЛЕЙНИК: «Финляндия на подъеме. Самое сильное оружие – это Пукки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник, ныне выступающий за финский СИК, поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Финляндии в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Команда на подъеме. Сборная Финляндии вышла на чемпионат Европы. Недавно они обыграли Францию, и результаты за последние два года подтверждают мои слова о том, что Финляндия на подъеме.

Это очень сильный соперник, к которому нужно подойти очень серьезно. Финляндия - организованная и дисциплинированная команда, которая играет в очень компактный футбол. Они умеют терпеть, играют в основном вторым номером и используют пространство при отборе мяча, Пукки хорошо использует пространство и партнеры стараются его всегда найти.

Самое сильное оружие – это Пукки, к нему нужно отнестись очень внимательно, он практически в каждой игре забивает.

Считаю, плюс для сборной Украины – это отсутствие вратаря Градецки, который травмирован.

Финляндия славится командной игрой, организацией, они бьются на поле. Я думаю, что игроки сборной Украины и тренерский штаб понимают, что нужно отнестись к сопернику очень серьезно.

В Финляндии знают и уважают сборную Украины, постоянно следят за ней, знают многих игроков, поэтому к нашей команде большое уважение и большой интерес.

Я верю в победу Украины и искренне желаю ей этого», - сказал Олейник.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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