Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «К матчу с Финляндией нужно быть готовыми во всеоружии»

Хавбек сборной Украины рассчитывает на положительный результат

  • 28.03.2021 13:13
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «К матчу с Финляндией нужно быть готовыми во всеоружии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Тяжелый матч. Это очень дисциплинированная команда, очень хорошо играет в обороне. Они вышли на Евро, это заслуживает на уважение с нашей стороны. Нужно быть готовыми во всеоружии.

Конечно, все знают Пукки, который забивает очень много в чемпионшипе, в прошлом году в АПЛ. Он лучший бомбардир Финляндии. Нужно уделить ему внимание, не дать пространства и возможности забить гол», - сказал Малиновский.

Матч состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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