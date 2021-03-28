Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «К матчу с Финляндией нужно быть готовыми во всеоружии»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.
«Тяжелый матч. Это очень дисциплинированная команда, очень хорошо играет в обороне. Они вышли на Евро, это заслуживает на уважение с нашей стороны. Нужно быть готовыми во всеоружии.
Конечно, все знают Пукки, который забивает очень много в чемпионшипе, в прошлом году в АПЛ. Он лучший бомбардир Финляндии. Нужно уделить ему внимание, не дать пространства и возможности забить гол», - сказал Малиновский.
Матч состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.