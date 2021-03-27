Григорий СУРКИС: «Гармаш показал вторую молодость»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис рассказал о помощи киевского клуба бухарестскому «Динамо», а также поделился впечатлениями от игры киевской молодежи.



- Григорий Михайлович, можно сказать, что сегодня началась дружба между киевским и бухарестским «Динамо»?

- Я бы сказал, что не сегодня. Она началась с подписания контракта господином Луческу. Все понимали, что «Динамо» Бухарест и Мирча Луческу имеют тесную связь. Поэтому по просьбе Луческу помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом состоянии, мы сделали все возможное для того, чтобы этот матч состоялся и благодаря поддержке своих горячих поклонников бухарестский клуб собрал средства, чтобы продолжить свою футбольную жизнь.



- Какой была основная цель проведения матча?

- В первую очередь, это благотворительный матч. Во-вторых, это свидетельство того, что начинается новый период дружбы между двумя клубами. В-третьих, это возможность продемонстрировать, что несмотря на то, что на сегодняшний день большинство игроков находятся в сборных, национальных и молодежной, у «Динамо» есть надежный резерв. Я имею ввиду тех игроков, которые играли во втором тайме. Это молодежь, перспектива, будущее киевского «Динамо». Но и те игроки, которые не были привлечены в свои сборные, на мой взгляд, продемонстрировали приличный футбол. Они заслуживают благодарность за сегодняшний матч. Тот же Гармаш показал вторую молодость.



- Игра кого из молодых игроков вас сегодня впечатлила больше всего?

- Скажу откровенно – каждый из игроков, которые были на футбольном поле во втором тайме, а в конце игры в составе было 11 молодых игроков. Трудно кого-то одного выделить. Не осмелюсь это сделать. Но думаю, это не моя задача, а задача господина Луческу.



- Моргун доигрывал с капитанской повязкой... Сегодняшний матч был прекрасной возможностью проявить себя для молодежи?

- Думаю, не столько проявить, сколько почувствовать, что они могут в ближайшем будущем быть привлеченными не только к тренировкам в основной командные, как Викентий и Назарий Волошины, Ванат, тот же Моргун... Кстати, хочу отметить, что Михаил Михайлов, который работает десятки лет в киевском «Динамо», и чувствуется, что лет пятьдесят у нас был один вратарь – Александр Шовковский... Так вот, сейчас даже трудно представить, что Михайлов сделает таким образом, чтобы следующий вратарь стал бы столь же надежным, каким надежным был Саша.



Вся эта молодая поросль вдохновляет на хорошее будущее, прежде всего, для них самих. Важно то, каким образом они будут относиться к тренировкам, к своему поведению в быту, будут ли они нарушать режим. На сегодняшний день существует много вещей, которых не было у нашего поколения – это технологии, гаджеты, различные игры. А у нас это были только футбол, кино и домино. А новое поколение должно понять, при всем том, что мир развивается в другом направлении, что футбольная жизнь недолгая. Если ты хочешь воплотить в жизнь свою футбольную мечту, то должен надлежащим образом относиться к своему быту.



- С точки зрения болельщика, вы сегодня получили удовольствие от футбола?

- Скажу откровенно, очень хочется, чтобы стадионы наконец были заполнены болельщиками. Настоящими болельщиками, которые любят футбол, поддерживают команду. Кстати, болельщики за забором сегодня поддерживали команду, и это тоже вдохновляло наших ребят. Пусть болельщиков и было немного. Мне хочется, чтобы то удовольствие, которое получили сегодня люди, которым посчастливилось находиться в чаше стадиона, вскоре почувствовали и болельщики на трибунах. И от этого ощущения счастья будет еще больше.