Вратарь Динамо: «Луческу перед матчем сказал, что даст время всем игрокам»

Голкипер молодежного состава «Динамо» Валентин Моргун поделился мнением о товарищеском поединке с «Динамо» (Бухарест), в котором киевляне одержали победу со счетом 3:0.



- Хорошие впечатления от матча, мы выиграли. Несмотря на товарищеский статус поединка, задача стояла одержать победу.



- С какой установкой тренера выходил на игру?

- Больше установку давал тренер вратарей: спокойно сыграть, главное - надежно.



- «Динамо» (Бухарест) оказывало давление? Казалось, что для динамовцев все было легко на поле.

- Было непросто до первого нашего забитого мяча, а когда забили, было понятно, что эту игру мы выиграем и сделаем это легко.



- Такие матчи - хорошая возможность для игроков дубля показать себя?

- Да, Мистер сразу перед поединком сказал, что даст время всем футболистам. Для нас это глоток свежего воздуха, совсем другой уровень.



- Энергетика стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского придавала сил?

- Конечно, это стадион с большой историей. Чувствуешь себя по-другому.



- На последних минутах встречи Хондак забил гол. Динамовская молодежь постепенно вливается в первую команду?

- Сегодня Хондак забил гол как Рамос в молодые годы. Он молодец, хорошо играет головой. Приятно, что нам дают игровое время.



- Какие дальнейшие планы на подготовку? С первой командой будете заниматься?

- Да, пока игроков недостаточно, футболисты с дубля будут тренироваться с основной командой.