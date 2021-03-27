Вратарь Динамо: «Луческу перед матчем сказал, что даст время всем игрокам»

Валентин Моргун – о победе над бухарестским «Динамо»

  • 27.03.2021 21:55
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Вратарь Динамо: «Луческу перед матчем сказал, что даст время всем игрокам»
© ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

Голкипер молодежного состава «Динамо» Валентин Моргун поделился мнением о товарищеском поединке с «Динамо» (Бухарест), в котором киевляне одержали победу со счетом 3:0.
 
- Хорошие впечатления от матча, мы выиграли. Несмотря на товарищеский статус поединка, задача стояла одержать победу.
 
- С какой установкой тренера выходил на игру?
- Больше установку давал тренер вратарей: спокойно сыграть, главное - надежно.
 
- «Динамо» (Бухарест) оказывало давление? Казалось, что для динамовцев все было легко на поле.
- Было непросто до первого нашего забитого мяча, а когда забили, было понятно, что эту игру мы выиграем и сделаем это легко.
 
- Такие матчи - хорошая возможность для игроков дубля показать себя?
- Да, Мистер сразу перед поединком сказал, что даст время всем футболистам. Для нас это глоток свежего воздуха, совсем другой уровень.
 
- Энергетика стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского придавала сил?
- Конечно, это стадион с большой историей. Чувствуешь себя по-другому.
 
- На последних минутах встречи Хондак забил гол. Динамовская молодежь постепенно вливается в первую команду?
- Сегодня Хондак забил гол как Рамос в молодые годы. Он молодец, хорошо играет головой. Приятно, что нам дают игровое время.
 
- Какие дальнейшие планы на подготовку? С первой командой будете заниматься?
- Да, пока игроков недостаточно, футболисты с дубля будут тренироваться с основной командой.

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Источник — ФК Динамо Киев

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