ВИДЕО. Вот это выход на замену. Хондак забил первый гол за Динамо

19-летний защитник киевского клуба поразил ворота бухарестского «Динамо»

  • 27.03.2021 19:34
  • 4594 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Вот это выход на замену. Хондак забил первый гол за Динамо
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело товарищеский матч с бухарестским «Динамо» (3:0). Финальный счет в матче установил Даниил Хондак на 90+1 минуте. Отметим, что 19-летний защитник вышел на замену на 87-й минуте, это был его дебют в первой команде.

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Источник — ТСН

(11 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 19:56
    +8
    Уважуха Луческу, все новых ребят подтягивает в большой футбол
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 19:42
    +9
    Ну, молодец! Приятно что есть такая молодежь в Украине....
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 27.03.2021 19:42
    +9
    Ну, молодец! Приятно что есть такая молодежь в Украине....
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 19:56
    +8
    Уважуха Луческу, все новых ребят подтягивает в большой футбол
    Ссылка
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