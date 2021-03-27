ВИДЕО. Вот это выход на замену. Хондак забил первый гол за Динамо

Киевское «Динамо» провело товарищеский матч с бухарестским «Динамо» (3:0). Финальный счет в матче установил Даниил Хондак на 90+1 минуте. Отметим, что 19-летний защитник вышел на замену на 87-й минуте, это был его дебют в первой команде.