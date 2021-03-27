Группа G. Уверенная победа Турции, историческое достижение Нидерландов

Состоялись еще два матча второго тура отбора ЧМ-2022 в группе G.



Турция на нейтральном поле в Малаге уверенно одолела Норвегию, Нидерланды в домашних стенах переиграли Латвию.



Отметим, что голландцы стали первой европейской командой, которая забила 300 голов в квалификационных турнирах к чемпионату миру.

Ранее в этой группе Черногория одолела Гибралтар. Турция и Черногория набрали по шесть очков и вышли в лидеры отборочной группы.



Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур



Нидерланды – Латвия – 2:0

Голы: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.



Норвегия – Турция – 0:3

Голы: 0:1 – 4 Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.

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