Группа G. Уверенная победа Турции, историческое достижение Нидерландов

Состоялись еще два матча второго тура отбора ЧМ-2022 в группе G.
Турция на нейтральном поле в Малаге уверенно одолела Норвегию, Нидерланды в домашних стенах переиграли Латвию.
Отметим, что голландцы стали первой европейской командой, которая забила 300 голов в квалификационных турнирах к чемпионату миру.
Ранее в этой группе Черногория одолела Гибралтар. Турция и Черногория набрали по шесть очков и вышли в лидеры отборочной группы.
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур
Нидерланды – Латвия – 2:0
Голы: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.
Норвегия – Турция – 0:3
Голы: 0:1 – 4 Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.
Источник — Sport.ua
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Хотя недавно провалили Лигу наций.
Хотя недавно провалили Лигу наций.
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