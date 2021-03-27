Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа G. Уверенная победа Турции, историческое достижение Нидерландов

Турки очень уверенно начали отбор

  • 27.03.2021 20:53
  • 1009 просмотров
  • 1 комментарий
Группа G. Уверенная победа Турции, историческое достижение Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча второго тура отбора ЧМ-2022 в группе G.
 
Турция на нейтральном поле в Малаге уверенно одолела Норвегию, Нидерланды в домашних стенах переиграли Латвию.
 
Отметим, что голландцы стали первой европейской командой, которая забила 300 голов в квалификационных турнирах к чемпионату миру.

Ранее в этой группе Черногория одолела Гибралтар. Турция и Черногория набрали по шесть очков и вышли в лидеры отборочной группы.
 
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур
 
Нидерланды – Латвия – 2:0
Голы: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.
    
Норвегия – Турция – 0:3
Голы: 0:1 – 4 Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 21:00
    0
    Турция, которой в Европе всего 3% территории, стала супер лидером старта среди европейцев. 7 голов и 6 очков. Афффигеть.)
    Хотя недавно провалили Лигу наций.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 21:00
    0
    Турция, которой в Европе всего 3% территории, стала супер лидером старта среди европейцев. 7 голов и 6 очков. Афффигеть.)
    Хотя недавно провалили Лигу наций.
    Ссылка
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