Нидерланды
0 : 0
Латвия
27.03.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Латвия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Хозяевам нужно реабилитироваться

  • 25.03.2021 18:49
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Нидерланды – Латвия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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В субботу, 27-го марта, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» в рамках матча второго тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная Нидерландов примет команду Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Нидерланды и Латвия представляют группу G. По итогам первого игрового дня по три очка заработали Норвегия, Турция и Черногория, а Латвия, Нидерланды и Гибралтар остаются без набранных пунктов.

Нидерланды

Голландцы катастрофически стартовали в отборе на Мундиаль. «Оранжевые» сенсационно проиграли Турции. При этом, команда Франка Де Бура пропустила сразу четыре мяча, а забили лишь два. С обороной у Нидерландов явные проблемы. Это не может не радовать, учитывая тот факт, что голландцы будут соперниками сборной Украины на чемпионате Европы. Правда, к тому моменту может вернуться в строй защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

После поражения от турков у «оранжевых» уже нет права на ошибку, ведь соперники не дремлют. Этой осечкой и неудачным стартов Нидерланды немного осложнили себе жизнь, но вся борьба еще впереди. Лучше оступиться в начале, чем тогда, когда это делать уже будет нельзя.

Нидерланды является явными фаворитами этой встречи. Если поражение от Турции можно как-то объяснить, то вот недобор очков в матче с Латвией будет непростительным и необъяснимым.

Латвия

Латвийцы в первом матче дали бой Черногории, но все же уступили. «Красно-бело-красные» открыли счет, но не смогли удержать преимущество и дважды пропустили. Конечно, команда Дайниса Казакевича вряд ли сможет навязать борьбу за выход на чемпионат мира, но подпортить нервы фаворитам и отобрать у кого-то очки способна.

В ноябре 2020 года Латвия завершила выступление в Лиге D Лиги наций. Там соперниками по группе прибалтийской команды были Фарерские острова, Мальта и Андорра. Несмотря на это, «красно-бело-красные» смогли набрать только семь очков и заняли лишь третье место. Что касается отбора на Евро, то латвийцы стали последними в группе с Польшей, Австрией, Северной Македонией, Словенией и Израилем.

В составе Латвии в матче с Черногорией 80 минут отыграл полузащитник луганской «Зари» Андрейс Циганикс. Скорее всего, будет он в составе и на этот поединок.

История встреч

Последний раз соперники встречались в 2015 году. Тогда в Латвии Нидерланды добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Джорджиньо Вейналдума и Лусиано Нарсинха. В целом же, латвийцы еще ни разу не смогли отобрать очки у голландцев и не забили им ни одного мяча.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Крул, Тете, Де Лигт, Блинд, Ван Анхолт, Де Рон, Вейналдум, Де Йонг, Бергейс, Мален, Депай.

Латвия: Стейнборс, Савалниекс, Черномордийс, Осс, Юрковчис, Тоберс, Зюзин, Камеш, Икауниек, Циганикс, Улдрикис.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев минимум в три мяча, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с форой (-2,5) с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

27 марта, суббота

Нидерланды - Латвия
Амстердам. Стадион «Йохан Круифф Арена». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 4:0
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Источник — Sport.ua

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