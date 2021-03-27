Тренер сборной Финляндии: «Знаем, насколько качественная сборная Украины»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва провел пресс-конференцию накануне выездного матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (28 марта):
«Мы сейчас проведем тренировку здесь на стадионе. Что касается нашей подготовки, то мы проанализировали наш матч против Боснии и Герцеговины и сейчас полностью сосредоточены на завтрашнем матче.
Мы знаем, что это будет сложная игра для нас. Мы знаем о том, насколько качественная сборная Украина, о ее сильных сторонах. Но посмотрим, что произойдет».
Источник — YouTube
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