Пресс-конференция тренера Финляндии перед Украиной. Смотреть онлайн. LIVE

Маркку Канерва ответит на вопросы журналистов 27 марта в 16:30

  • 27.03.2021 00:12
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Пресс-конференция тренера Финляндии перед Украиной. Смотреть онлайн. LIVE
© УАФ

В субботу, 27 марта, главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва ответит на вопросы журналистов накануне матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Украины. 

Смотрите видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции на нашем сайте. Начало в 16:30.

Матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало в 21:45.

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Источник — Sport.ua

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