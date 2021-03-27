Артур РУДЬКО: «Финны спрашивали о составе сборной Украины»

Украинский голкипер «Пафоса» Артур Рудько выступает в одной команде с двумя игроками сборной Финляндии – Паулюсом Араюри и Онни Валакари.
Рудько рассказал о том, обсуждал ли с одноклубниками предстоящий матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Финляндия (28 марта):
«Не могу сказать, что многое обсуждали. В основном они спрашивали в каком городе будет игра и какой состав ожидать от нашей сборной.
Мои финские партнеры по команде? Араюури — капитан «Пафоса», очень силен в верховой борьбе. Валакари же обладает сильным, поставленным ударом с левой ноги, часто бьет из-за пределов штрафной площади.
Самому очень интересно будет увидеть как они будут выглядеть на фоне сборной Украины. Им желаю удачи и хорошей игры, но, победы только нашей сборной Украины».
Источник — iSport
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