Артур РУДЬКО: «Финны спрашивали о составе сборной Украины»

Украинский голкипер «Пафоса» Артур Рудько выступает в одной команде с двумя игроками сборной Финляндии – Паулюсом Араюри и Онни Валакари.

Рудько рассказал о том, обсуждал ли с одноклубниками предстоящий матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Финляндия (28 марта):

«Не могу сказать, что многое обсуждали. В основном они спрашивали в каком городе будет игра и какой состав ожидать от нашей сборной.

Мои финские партнеры по команде? Араюури — капитан «Пафоса», очень силен в верховой борьбе. Валакари же обладает сильным, поставленным ударом с левой ноги, часто бьет из-за пределов штрафной площади.

Самому очень интересно будет увидеть как они будут выглядеть на фоне сборной Украины. Им желаю удачи и хорошей игры, но, победы только нашей сборной Украины».