Шахтер изменил позицию по Тайсону. Горняки готовы к досрочному уходу игрока

Бразильский вингер «Шахтера» Тайсон после одиннадцати лет выступлений в Украине близок к тому, чтобы вернуться в родной для себя «Интернасьонал».

33-летний футболист уже достиг соглашения по вопросам личного контракта с бразильским клубом, после чего «Интернасьонал» сделал запрос руководству «Шахтера» о возможности осуществления сделки в ближайшее время. Это позволит клубу из Порту-Алегри заявить Тайсона на сезон в Серии А с самого начала, а не в августе, когда откроется окно для дозаявок футболистов, прибывших из зарубежных чемпионатов.

По имеющейся информации, изначально боссы «Шахтера» настаивали на том, чтобы Тайсон оставался в команде до лета, но сейчас изменили свою позицию. «Горняки» готовы рассмотреть возможность досрочного ухода опытного хавбека за компенсацию, в качестве которой может выступить скидка на 17-летнего правого фулбека «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

В настоящий момент переговоры между «Интернасьоналем» и «Шахтером» по вопросу трансферов Тайсона и Винисиуса Тобиаса продолжаются, но особого прогресса пока в них нет.

Накануне в бразильских СМИ появились два взаимоисключающих интервью агентов Тайсона, в которых речь шла о якобы подписанном футболистом «Шахтера» предварительном контракте с «Интернасьоналом». В частности, один агент утверждал, что такой договор уже заключен, а другой – опровергал такую информацию. Интересно, что оба эти агента Тайсона состоят между собой в родственных связях, являясь отцом и сыном.