Шахтер изменил позицию по Тайсону. Горняки готовы к досрочному уходу игрока

Ранее донецкий клуб настаивал на том, чтобы бразилец отработал контракт до конца

  • 27.03.2021 16:08
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  • 1 комментарий
Шахтер изменил позицию по Тайсону. Горняки готовы к досрочному уходу игрока
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер «Шахтера» Тайсон после одиннадцати лет выступлений в Украине близок к тому, чтобы вернуться в родной для себя «Интернасьонал».

33-летний футболист уже достиг соглашения по вопросам личного контракта с бразильским клубом, после чего «Интернасьонал» сделал запрос руководству «Шахтера» о возможности осуществления сделки в ближайшее время. Это позволит клубу из Порту-Алегри заявить Тайсона на сезон в Серии А с самого начала, а не в августе, когда откроется окно для дозаявок футболистов, прибывших из зарубежных чемпионатов.

По имеющейся информации, изначально боссы «Шахтера» настаивали на том, чтобы Тайсон оставался в команде до лета, но сейчас изменили свою позицию. «Горняки» готовы рассмотреть возможность досрочного ухода опытного хавбека за компенсацию, в качестве которой может выступить скидка на 17-летнего правого фулбека «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

В настоящий момент переговоры между «Интернасьоналем» и «Шахтером» по вопросу трансферов Тайсона и Винисиуса Тобиаса продолжаются, но особого прогресса пока в них нет.

Накануне в бразильских СМИ появились два взаимоисключающих интервью агентов Тайсона, в которых речь шла о якобы подписанном футболистом «Шахтера» предварительном контракте с «Интернасьоналом». В частности, один агент утверждал, что такой договор уже заключен, а другой – опровергал такую информацию. Интересно, что оба эти агента Тайсона состоят между собой в родственных связях, являясь отцом и сыном.

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Источник — Globoesporte

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 27.03.2021 16:25
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 27.03.2021 16:25
    0
    Ссылка
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