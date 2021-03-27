Каладзе попал в больницу из-за проблем с головным мозгом

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и национальной сборной Грузии Каха Каладзе попал в больницу на фоне возникших у него проблем со здоровьем.

Об этом сообщил сам 43-летний Каладзе посредством поста в Facebook.

«Друзья, ко мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему я не активен, как обычно. Считаю себя обязанным предоставить вам информацию о своем диагнозе: вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за которых я нахожусь в клинике Тбилиси, где прохожу исследования. Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел, чтобы эту информацию вы получили от меня. До встречи!» - написал Каладзе.

Напомним, с 13 ноября 2017 года Каха Каладзе является мэром столицы Грузии Тбилиси.

Для справки: вертебро-базилярный синдром – нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

Вестибулопатия (нарушение функции вестибулярного анализатора) (вестибулярный синдром) – это симптомокомплекс, который может сопровождать самые разные болезни или быть конституциональной особенностью, и проявляться внезапным появлением или постоянно преследующим человека головокружением и шаткостью при ходьбе.

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