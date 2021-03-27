5 возможных вариантов продолжения карьеры Алекса Тейшейры

В конце февраля 2021 футбольный мир всколыхнула весть: «Цзянсу Сунин» расформировывает свою команду, которая сейчас является действующим чемпионом страны. Казалось бы, ничего особенного - китайские клубы с их трансферами уже давно напоминали мыльные пузыри, которые вот-вот лопнут. Подумаешь, лопнул наибольший из них. Тем более, единственный игрок команды, по которым более или менее следили в Украине, с 1 января получил статус свободного агента и к этой команде уже не имеет никакого отношения.

Конечно, речь идет о бывшем игрока «Шахтера» Алексе Тейшейре. В начале года СМИ раструбили новость: Алекс переходит в команду Луческу! Конечно, такие заголовки были для кликбейта, но, в принципе, отражали новость верно - речь шла о Разване Луческу, который тренирует саудовский «Аль-Хиляль».

Но на этом сообщении все новости и остановились. Не было официальных сообщений о подписании контракта, а на Трансфермаркте Тейшейра до сих пор отображается как свободный агент. Завершать активные выступления Алекс точно не будет - возраст и здоровье позволяют. Поэтому возникает логичный вопрос: где же продолжит карьеру 31-летний футболист, который оставил достаточно яркий след в чемпионате Украины, став де-факто дважды подряд лучшим бомбардиром (причем второй раз 22 гола были забиты в первой части чемпионата, а какие бы рекорды были побиты, если бы Тейшейра остался в «Шахтере», одному Богу известно) и которому прочили как минимум приличную европейскую карьеру.

Вариант 1. Аль-Хиляль

Дыма без огня не бывает. Новость о переходе в «Аль-Хиляль» воспринялась вполне логично - не очень сложный чемпионат, неплохо будут платить, все, как под заказ. Но почему-то не срослось.

Такое впечатление, что и не срастется. Очень мало информации, но кажется, что если бы все было нормально, контракт с саудитами был бы подписан еще зимой. Что-то пошло не так, а что - неизвестно. Возможно, Алекс решил поиграть все же в Европе, а не в, мягко говоря, не самом известном футбольном чемпионате.

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Вариант 2. Европейский топ-клуб

Первое, что приходит в голову - да нет. Футболисту уже за 30, как-никак. Бывают, конечно, трансферы типа Паулиньйо и Кевина-Принца Боатенга в «Барселону», но для этого надо сильное желание конкретного тренера, который очень верит в игрока. О таких тренеров в карьере Тейшейры ничего не известно.

Но среди всех клубов, которых мы можем назвать европейскими грандами, один в этой ситуации стоит особняком.

Миланский «Интер» давно присматривался к Алексу. Была информация, что «нерадзури» хотели купить Тейшейру еще у «Шахтера», но не получилось. Кроме того, по слухам, была вероятность, что Тейшейра поиграет в «Цзянсу Сунин» сезон-другой, а затем перейдет в «Интер», поскольку в этих клубов общий владелец.

В течение выступлений Тейшейры в Китае слухи о возможном трансфере бразильца на «Джузеппе Меацца» возникали периодически. Но каждый раз все заканчивалось на информации «с большой вероятностью, но следующего трансферного окна».

Может, этот момент настал? Свежая кровь «Интеру» не помешает, а качественный футболист в центре поля пригодится. Эриксен никак не может найти себя и все ближе к отъезду из Милана, поэтому место на поле для Алекса найдется. Если и не в основу, то для глубины скамейки - неплохой вариант. Тем более, возраст не помеха. Где и раскрываться футболисту за 30, как не в чемпионате Италии, наиболее пригодном для игроков, которые в других чемпионатах считают не то что «пенсионерами», но почти.

Вариант 3. Украина

Понятно, что в нашем чемпионате Тейшейра может перейти только в две команды. В частности, ассистент директора по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срны Карло Николини прямо заявлял, что клуб вел переговоры с Алексом Тейшейрой о возможном возвращении. И здесь достаточно неоднозначный момент. С одной стороны, «Шахтеру» Тейшейра не помешал бы, если бы в клубе не была такая неопределенная ситуация. Должность тренера на следующий сезон под вопросом, молодежь нестабильна, ветераны уже не те. Поэтому кажется, что если бы Тейшейра и перешел бы в «Шахтер», то оказался бы в когорте тех игроков (если и не сейчас, то через год-два), которые имеют заслуги перед клубом, но которых с большой радостью избавились бы, если бы не эти сами заслуги. С Тайсоном там все ясно, все мосты уже сожжены. А что до других - кажется, что Марлоса, Мораеса и Алана Патрика с Дентиньо додержат в команде до конца контрактов, потому указать им на дверь прямо сейчас - это, во-первых, не по-человечески и противоречит контрактам, во-вторых, их класс никуда не делся и что-то полезное они «Шахтеру» еще дадут, в-третьих, огромный удар по имиджу и посылу «Шахтер - это семья», в-четвертых, отпугивание потенциальных бразильских новичков.



ФК Шахтер

Поэтому эта причина и является одним из препятствий для возвращения Тейшейры в Шахтер. Кроме того, есть и другая - тот же Николини говорил про очень высокие финансовые запросы бразильца, которые клуб не может себе для него позволить.

А вот переход в «Динамо» выглядит более вероятнее. Еще летом, сразу после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян, начались распространяться новости, что «Динамо» интересуется бразильцем. Сначала на них была реакция типа «да ну, он в Китае столько зарабатывает, что ему тот Киев», но в конце концов все стало выглядеть достаточно правдоподобно. Хотя, впрочем, на фоне назначения Луческу тогда правдоподобным выглядело что угодно.

Летом «Динамо» Тейшейру так и не подписало, как и зимой. Но кажется, что сделает еще одну попытку в июне. А финансовую сторону попытается сгладить Луческу посредством личных переговоров с бразильцем. Ведь Мирче Михайловичу игрок подобного типа в середину поля очень нужен. Если Луческу хочет не стоять на месте в плане результатов, то летом, под Лигу Чемпионов, захочет качественного кадрового усиления.

Вариант 4. Европейский середняк

Достаточно вероятный вариант. Условным «Бенфике», «Бетису», «Лидсу» или «Сент-Этьену» Тейшейра точно не помешает. Игрок ротации или игрок основы - будет зависеть от ситуации. Главное, что в команде будет игрок высокого уровня, причем неконфликтный. Вы же не слышали о скандалах с Тейшейрой или что-то подобное нефутбольное?

Поэтому, на мой взгляд, Алекс еще себя в Европе засветит. Но, опять же, многое упирается в финансы. Чтобы Тейшейра перешел в команду среднего класса, она имеет или быть готовой осознанно выделять из своего бюджета немалые средства на его зарплату, или быть денежным мешком с большими амбициями (которыми когда-то были, например, «Малага» или «Монако»).

Вариант 5. Клуб с МЛC или Азии

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Тоже вполне подходящий вариант. Тейшейра уже показал, что обеспеченная старость себя и семьи ему, в принципе, важнее, чем Лиги Чемпионов и топ-чемпионаты. Поэтому может еще спокойно лет 5 поиграть в свое удовольствие в каком денежному месте, получая от условных шейхов дивиденды и радуя фанатов - умеет же. Поэтому, если увидим Алекса в условных Аль-Ахли или Лос-Анджелес Гэлакси, удивляться тоже не будем.

Конечно, хотелось бы увидеть Тейшейру в более привычных европейских чемпионатах, потому что до сих пор есть ощущение, что своего таланта в полной мере он не показал. Но - это его жизнь, его выбор. И его надо уважать.