Румыния
0 : 0
Германия
28.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Румыния – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Обе сборные начали отбор с побед

  • 27.03.2021 19:30
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Румыния – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 марта, состоится матч второго тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Румынии в Бухаресте на «Национальном стадионе» примет национальную команду Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу J, где будут бороться за путевку на Мундиаль вместе с командами Армении, Северной Македонии, Исландии и Лихтенштейна. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Румыния

Команда Мирела Рэдоя в первом туре обыграла сборную Северной Македонии со счетом 3:2 и, как и Германия (а вместе с ними и Армения), имеет в своем активе 3 очка. Понятно, что бороться с немцами за первое место будет сложно, а потому задачей-минимум является финиш на второй строчке и проход в стыковые матчи.

Сборная Румынии еще не выступала на Мундиалях в ХХІ веке, а потому мотивации подопечным Рэдоя не занимать, ведь шанс выступить в их случае может быть единственным в карьере. На Евро-2020 румыны также не вышли, хотя часть матчей и должна принять их страна. Но посетить родные стадионы в период с 11 июня по начало июля они смогут разве что в качестве зрителей.

Германия

Команда Йоахима Лева наверняка мыслями сейчас на Евро-2020, которое перенесено на предстоящее лето. Там Германия сыграет в одной группе со сборными Венгрии, Португалии и Франции. Свою группу квалификации на чемпионат Европы немцы уверенно выиграли, одержав семь побед в восьми матчах.

Немцы являются завсегдатаями чемпионатов мира, четырежды они и вовсе выигрывали Мундиаль, последний раз был в 2014 году в Бразилии. А вот на минувшем ЧМ-2018, который проходил в России, Бундестим потерпела фиаско, завершив борьбу уже после группового раунда. Сборная Германии сенсационно заняла последнее место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Корее.

Нынешний отбор на чемпионат мира Германия начала с разгромной победы над Исландией (3:0).

Ориентировочные составы

Румыния: Тэтэрушану – Неделчару, Кристеа, Тошка, Крету, Марин, Нистор, Камора, Ман, Алибек, Тэнасе.

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Кох, Макс, Горецка, Гюндоган, Кроос, Сане, Гнабри, Вернер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

28 марта, воскресенье

Румыния – Германия
Бухарест. «Национальный стадион». 21:45
РУМЫНИЯ — ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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