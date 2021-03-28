Германия с трудом обыграла Румынию, Австрия сильнее Фарерских островов

В воскресенье, 28 марта, состоялись очередные поединки отбора на ЧМ-2022.
В группе F Израиль сыграл вничью с Шотландией (1:1), сборная Австрии дома без проблем разобралась с Фарерскими островами — 3:1.
В группе J национальная команда Германии на выезде с трудом справилась с Румынией, выиграв 1:0. Единственный гол на счету Серж Гнабри. Северная Македония дома уничтожила Лихтенштейн со счетом 5:0.
Группа F
Израиль — Шотландия — 1:1
Голы: Перец, 44 — Фрэзер, 56
Австрия — Фарерские острова — 3:1
Голы: Драгович, 30, Баумгартнер, 37, Калайджич, 44 — Наттестад, 19
Группа J
Румыния — Германия — 0:1
Гол: Гнабри, 16
Северная Македония — Лихтенштейн — 5:0
Голы: Барди, 7, Трайковски, 51, 54, Элмас, 62, Несторовски, 82, с пенальти
Источник — Sport.ua
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