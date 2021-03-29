В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Северной Македонии на своем поле разгромила национальную команду Лихтенштейна со счетом 5:0.
События матча
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илия Несторовски (Северная Македония).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
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Источник — Sport.ua
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