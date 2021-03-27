УКРАИНА
0 : 0
Финляндия
28.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Финляндия. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта в 21:45 команда Андрея Шевченко в Киеве играет в квалификации ЧМ

  • 27.03.2021 07:48
  • 598 просмотров
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Украина – Финляндия. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.

Украина – Финляндия. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция ТРК Украина

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Источник — Sport.ua

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