28 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.
Украина – Финляндия. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция – ТРК Украина
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Источник — Sport.ua
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