ВПК-Агро – Авангард – 2:1. Видео голов и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «ВПК-Агро» – «Авангард» Краматорск – 2:1.
Пресс-конференция тренеров
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Шмыгельский (ВПК-Агро).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Поспелов (Авангард Кр).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Яременко (ВПК-Агро).
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Источник — Sport.ua
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