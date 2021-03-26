ВПК-Агро — Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 26 марта, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины, в котором «ВПК -Агро» примет «Авангард» из Краматорска.
Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — YouTube
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