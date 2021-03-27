Подолье – Карпаты Львов – 4:1. Видео голов и обзор матча

25 марта прошел поединок 14-го тура Второй лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Подолье» Хмельницкий – «Карпаты» Львов – 4:1.
Голы: Костенко, 3, Липовуз, 43, Карпенко, 45+2, Салбак, 79 – Стень, 90+1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Стень (Карпаты Львов).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Фади Салбак (Подолье).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Подолье).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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