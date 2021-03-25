Подолье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта в 15:00 проходит поединок 14-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Подолье» Хмельницкий – «Карпаты» Львов.
События матча
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.